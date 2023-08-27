ضبط بدال تموينى صرف كمية كبيرة من السكر والزيت دون وجه حق

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بـالإسكندرية من ضبط تصرف في كمية من السكر والزيت بأحد محلات البقالة التموينية، كما تم ضبط بطاقات تموينية داخل أحد المخابز البلدية لاستخدامها فى التربح من أموال الدعم.

وأشار بيان صادر عن تموين الإسكندرية اليوم أن المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية للأجهزة الرقابية بالمديرية أصدر تعليماته بتشديد الرقابة على البدالين التموينيين؛ حفاظًا على أموال الدعم المقدم من الدولة للمواطنين.

وأوضح البيان أنه قامت إدارة برج العرب التموينية برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وفريق العمل التابع للإدارة بحملة تموينية على بعض البدالين بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط تصرف فى كميات من السكر التموينى المدعم تقدر 800 كجم، وكذلك عدد 384 زجاجة زيت تموينى مدعم بأحد محلات البقالة التموينية.

ضبط 74 بطاقة تموينية بغرض التربح

وتابع: أن إدارة شرق التموينية شنت تحت إشراف جمال عمار وكيل المديرية وبرئاسة فريد شوقى مدير الإدارة وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة ونبيل عسكر مفتش الإدارة، حملة تموينية بنطاق الإدارة، والتى أسفرت عن ضبط 74 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز البلدية لاستخدامها فى التربح من أموال الدعم دون وجه حق.

كما تم تحرير محضرين نتاج خبز بلدي مدعم ناقص الوزن، وتحرير محضرين توقف لبدالين تموين للتوقف عن العمل بدون إذن مسبق من التموين، وتحرير 3 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.