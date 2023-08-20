أوكازيون الصيف ينعش أسواق الملابس.. وبائعون: التخفيضات حققت رواجًا

شهدت أسواق الإسكندرية انتعاشًا ملحوظًا عقب انطلاق الأوكازيون الصيفي على العديد من السلع والأنشطة التجارية المختلفة، خاصة الملابس التي يحرص المواطنون على شرائها خلال فترة الأوكازيون.

وأجرت "الدستور" جولة بأسواق الملابس بالإسكندرية للتعرف على نسب الخصم وحجم الإقبال خلال فترة الأوكازيون.

وقال محمد هشام، أحد العاملين بمحل لبيع الملابس الجاهزة بمنطقة الإيراهيمية، إن الاوكازيون الصيفي حقق رواجًا ملحوظًا منذ بدايته، مشيرًا إلى أنهم يشاركون في الاوكازيون الرسمي من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية.

أضاف لـ"الدستور" أن المواطنين ينتظرون الأوكازيون كل عام، لشراء احتياجاتهم بشكل أكبر وذلك للاستفادة من الخصم على القطع والذي يتراوح بين 30-50% على القطع المختلفة في المحل، فضلًا عن التصفيات الخاصة التي يعلن عنها كل محل خلال الاوكازيون.

وأوضح أن موسم الصيف وتواجد المصطافين في الإسكندرية يكون له تأثير كبير على انتعاش حركة البيع والشراء، حيث شهد هذا الموسم إقبال جيد.

وأشارت أسماء عبد الله، ربة منزل إلى أنها تحرص على الشراء في فترة الأوكازيون وذلك للاستفادة من التخفيضات التي تتم على عدة سلع ومنها الملابس، لذا تشرى بعض القطع لأبنائها خلال الاوكازيون.

وأضافت لـ"الدستور" أنها خلال فصل الصيف يكون الشراء أكبر من الشتاء بالنسبة لها، لذا تكون التخفيضات مفيدة بسبب زيادة شراء الملابس لها ولأسرتها التي تكون اسعارها أقل بنسب ملحوظة عن بداية الموسم.

وأوضح يوسف سعد، أحد بائعي الملابس بشوف لاجتيه، أن الاوكازيون والتخفيضات له تأثير كبير على الأسواق، خاصة أسواق الملابس حيث تكون حركة الشراء أفضل خلال تلك الفترة خاصة من التحضيرات للجامعات، حيث يبدأ الطلاب بشراء مستلزمات وملابس الجامعة في هذه الفترة.

وتابع أن التخفيضات متفاوتة ومتنوعة على الموديلات التي تصل لـ60% على بعض القطع، لافتًا إلى أن فترة الأوكازيون تفيد المواطن الذي يريد الشراء بسعر افضل وتفيد البائع، أيضًا، بزيادة المبيعات مع قرب انتهاء الموسم الصيفي.

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