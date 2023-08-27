الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع فتاة غرقًا فى مياه نهر النيل ببنى سويف ونقلها للمشرحة

أرشيفية
أرشيفية

لقيت فتاه مصرعها، مساء اليوم الأحد غرقا فى مياه نهر النيل بمدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف، ونقلتها سيارة الإسعاف إلى مستشفى الواسطى المركزى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بإبلاغ الأهالي بمنطقة طراد النيل بمدينة الواسطى بغرق فتاة فى مياه نهر النيل، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري إلي محل الواقعة.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى والاسعاف إلى موقع البلاغ، وتم انتشال جثة الفتاة، وقامت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف بنقل الجثة للفتاة وتدعي" ا.م.ق إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزى تحت تصرف جهات التحقيق.

تم تحرير محضر بالواقعة.

بني سويف الواسطي نهر النيل فتاة غرقا مستشفى الواسطى

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