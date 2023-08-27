الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس "تجارية الإسماعيلية" يعتمد تشكيل لجنة سيدات الأعمال

أكرم الشافعي
أكرم الشافعي

اعتمد أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين مساعد الإتحاد العام للغرف التجارية، تشكيل هيئة مكتب لجنة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية.

 

تعرف على تشكيل هيئة مكتب لجنة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية

وبحسب القرار رقم 2 لسنة 2023 لرئيس غرفة الإسماعيلية، تضمن تشكيل لجنة سيدات الأعمال بالإسماعيلية من هيئة المكتب كلا من آمال محمود ابراهيم ابراهيم « رئيسا»،  سارة ممدوح السيد « نائب اول»، نادية عبدالفتاح  عبد الفتاح احمد « نائب ثان»،  مروة صابر  يوسف « سكرتير»،  نجاح محمد عرابي « سكرتير مساعد ».

وأعلن اكرم الشافعي، إختيار الإعلامية منال أحمد مدبولي المستشار الإعلامي للجنة، كذلك الأستاذة نسمة جمال مختار محمد الزيني عضو اللجنة منسق البنوك.

 

رئيس تجارية الإسماعيلية يعقد لقاء هيئة المكتب الجديد للجنة سيدات الأعمال

وحرص أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين مساعد الإتحاد العام للغرف التجارية، علي عقد لقاء مع هيئة المكتب الجديد للجنة سيدات الأعمال، قبل قليل، أكد فيه على أهمية الدور المنوط لهم القيام به في ظل التحديات التي تواجه الرائدات المصريات في المجال الاقتصادي.

 

توصيات بتنشيط التعاون وزيادة خبرة سيدات الأعمال 
كما أكد اكرم الشافعي، علي تنشيط التعاون وزيادة الخبرات لسيدات الأعمال بالإسماعيلية وكذا مشاركتهن في تنمية المجتمع وفتح مجالات تجارية وإستثمارية في جميع المجالات سواء تجارية أو استثمارية أو محلية و خدمية أو اجتماعية، دعما من الغرفة لتنشيط دور سيدات الأعمال بالإسماعيلية.

في هذا السياق،  كلف  أكرم الشافعي هيئة المكتب، بإختيار المستشارين والمنسقين والأعضاء للإنضمام للجنة.

من جانبها أوضحت آمال محمود، مهمة اللجنة في الاهتمام بنشاط المرأة وسيدات الأعمال وإتخاذ جميع الإجراءات والفعاليات لرفع المستوى والكفاءة وعقد الدورات والندوات وإقامة المعارض وغيرها.

 

 

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