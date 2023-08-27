الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة السعيد: مفاوضات سد النهضة هذه المرة مهمة لأنها فى إطار زمنى

أسامة السعيد
أسامة السعيد

علق الدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير الأخبار، على انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في القاهرة، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا. 

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن القاهرة تبذل أقصى الجهود لإنجاح عملية التفاوض إيمانًا منها بوجود حلول فنية وقانونية تلبي مصالح الدول الثلاث.

وأضاف أن هذه الجولة تكتسب أهمية خاصة لأنها تأتي بعد توقف كبير نتيجة توقف المفاوضات ونتيجة عدم جدية كافية من الطرف الإثيوبي بوجود التزام قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

وأشار إلى أن استئناف هذه المفاوضات هذه المرة يأتي بعد إعلان قيادتي البلدين عن أهمية استئناف المفاوضات في إطار زمني مدة أربعة أشهر، وبالتالي هناك إطار زمني مهم لإنهاء التفاوض وأنه يأتي بعد 10 سنوات من التفاوض.

وأكد أن هناك أسسًا يمكن البناء عليها والتي تمت على مدار عقد كامل من الزمن، وبالتالي أهمية هذه المفاوضات أن مصر تتمسك بكل حقوقها المائية في هذه المفاوضات.

اكسترا نيوز سد النهضه مصر والسودان وإثيوبيا مدير تحرير الأخبار أسامة السعيد

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