السيسى: مصر ملتزمة بمبدأ الحوار والتفاوض والسلام بشأن سد النهضة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية ملتزمة بمبدأ الحوار والتفاوض والسلام فيما يخص سد النهضة.

أزمة سد النهضة

وأكد الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأنجولي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه اتفق مع رئيس أنجولا على ضرورة إيجاد اتفاق ملزم للجميع يستند للقانون الدولي الخاص بالموارد المائية الدولية.

وتابع الرئيس أن مصر تعلم جيداً أن لنهر النيل مرودا مائيا مهما لإثيوبيا، ولكن على المجتمع الدولي إدراك أن نهر النيل المورد الوحيد لمصر.