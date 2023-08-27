رسميا.. وزير الرياضة يكلف عماد البناني بمنصب المدير التنفيذي للزمالك

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قراراً منذ قليل بتكليف الدكتور عماد البناني، رئيس المجلس القومي للرياضة السابق بمنصب المدير التنفيذى لنادي الزمالك.

وأصدر وزير الشباب والرياضة بيان جاء نصه:

«بشأن نادى الزمالك

بالإشارة إلى انتهاء المهلة القانونية المقرره لقبول الاستقالة المقدمة من مجلس إدارة نادى الزمالك ، وفى ضوء الإجراءات القانونية المتخذة لإدارة شئون النادى خلال الفترة المقبلة أصدرت مديرية الشباب والرياضة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة قراراً يتضمن تكليف السيد الدكتور عماد مصطفى البنانى رئيس المجلس القومى للرياضة الأسبق للعمل مديراً تنفيذياً لنادى الزمالك ورئيساً للجنة المشكلة لإدارة شئون النادى وذلك نظراً للخبرات الواسعة التى يتمتع بها في المجال الرياضي وقدرته على إدارة شئون النادى مع اللجنة المشكلة خلال الفترة المقبلة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للنادى علي وفق احكام قانون الرياضه 71 لسنه 1971مع توجيه الشكر للواء / حسن موسي.



وفي سياق متصل، فمن المقرر أن تتولى اللجنة المشكلة لإدارة شئون النادى تشكيل لجان نوعية من أهمها لجان تنقية كشوف العضويات من الأعضاء العاملين بالنادى وإعلان كشوف الناخبين ممن لهم حق التصويت بالجمعية العمومية للنادى ، واتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بدعوة الجمعية العمومية العادية المتضمنة بنداً لانتخاب مجلس إدارة جديد لنادى الزمالك وذلك فى ضوء قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 واللائحة الاسترشادية المعمول بها فى نادى الزمالك.

من جانبه وجه الدكتور عماد البناني المدير التنفيذى الجديد لنادي الزمالك الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لثقته الغالية مؤكداً أنه سيتولى مهام منصبه مساء اليوم وسيبدأ العمل مباشراً من اجل النهوض بنادي الزمالك والعودة بالنادي العريق للمكانة التي يستحقها.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد تقدموا باستقالتهم من مناصبهم نتيجة الأزمة المالية التي يعاني منها النادي مؤخراً.