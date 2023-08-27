محلل سياسى لـ"القاهرة الإخبارية": تايوان تحرص على تعزيز قدراتها العسكرية لمواجهة الخطر الصينى

قال بينج كوي تشين، الأستاذ بجامعة تشنغتشي في قسم الدبلوماسية، إن قرار تزويد الولايات المتحدة الأمريكية بطائرات لتايوان أمر سوف يزيد من حدة الصراعات مع الصين.

الحرب الصينية التايوانية

وأكد بينج كوي تشين، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك تزايدًا من المخاوف الصينية، ونفس هذه المخاوف تكمن لدى الجانب التايواني، ولهذا تعمل تايوان على تعزيز قواتها الجوية للدفاع عن أراضيها من أي خطر صيني مستقبلي.

وأضاف في حديثه أن هناك زيادة ملحوظة لعدد الطائرات الصينية المقاتلة والتي تخترق المجال الجوي التايواني من وقت لآخر، ولهذا أصبحت تايوان قلقلة من التواجد الصيني المكثف.

وأشار إلى أن الصين لديها مقاتلات من طراز جديد لم تتعرف عليه تايوان حتى الآن، ولهذا تسعى تايوان إلى تحديدها بدقة، لذا تايوان عليها سريعًا أن تتوافر لها الأدوات الحديثة لتهديد أماكن وأنواع هذه المقاتلات الصينية.

التعاون الأمريكي التايواني

وتابع: "ما يحدث من الصين الآن غير مسبوق على الإطلاق، حيث يحاول الجيش الصيني تنفيذ عدد من التهديدات والأعمال العدائية ضد تايوان، لذا لجأت تايوان إلى تعزيز قدراتها العسكرية من خلال التعاون مع الجانب الأمريكي".