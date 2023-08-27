مركز القلب بجامعة الأزهر ينجح فى توسيع الصمام الميترالى لسيدة دون عملية قلب مفتوح

نجح أطباء المركز الإسلامي لأمراض القلب وجراحاته بجامعة الأزهر من توسيع الميترالي عن طريق القسطرة لسيدة كانت تعاني من ضيق شديد بالصمام الميترالي بعد عدة محاولات سابقة للتوسيع لم تكن ناجحة؛ لعدم اجتياز الحاجز ما بين الأذينين، وتمت العملية بكاملها استرشادًا بالموجات الصوتية ثلاثية الأبعاد عن طريق المرىء.

وتم العملية بإشراف الدكتور علي الأمين، مدير المركز، والدكتور سيد شاور، مدير المركز السابق، والدكتور عبد العزيز رزق، أستاذ أمراض القلب والقسطرة، والدكتور مصطفى السوساني، أستاذ أمراض القلب والقسطرة، وأجرى العملية الدكتور عبد العال السيد الخولي، مدرس أمراض القلب والقسطرة بالمركز، بمساعدة الدكتور محمد زيدان، أخصائي أمراض القلب، والدكتور فارس سعد، أخصائي أمراض القلب، والدكتور أحمد يحيى، أخصائي أمراض القلب.

يأتي ذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على المستشفيات؛ بتقديم الخدمات الطبية لأبناء المجتمع المصري من خلال القوافل الطبية والعيادات الخارجية بمركز القلب، ووحدة رسم القلب العادي، ورسم القلب بالمجهود، ووحدة الإيكو ثنائي وثلاثي الأبعاد، والإيكو بالمنظار، وبالمجهود الدوائي، ووحدة قسطرة القلب التشخيصية والعلاجية.

وتم إجراء أكثر من أربعة آلاف عملية فيها، ووحدة الأشعة المقطعية والشرايين التاجية والشريان الرئوي والأورطي، والشرايين الطرفية، ووحدة الرعاية المركزة.

يذكر أن المركز مجهز لاستقبال الحالات المشابهة من ضيق بالصمام الميترالي والتي تحتاج للتوسيع بالبالون بديلًا عن القلب المفتوح.