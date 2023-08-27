خبير: بريطانيا تمر بأزمة اقتصادية نتيجة خروجها من الاتحاد الأوروبى (فيديو)

قال الدكتور محسن السلاموني، أستاذ الاقتصاد، إن الاقتصاد البريطاني يمر بأزمة اقتصادية نتيجة أمرين سياسيين كبيرين، الأول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، والثاني هو الحرب الروسية- الأوكرانية، بجانب الانتخابات المقبلة في بريطانيا خلال العام المقبل 2024.

وأضاف "السلاموني"، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن هذه الانتخابات تسبب أزمة اقتصادية، حيث إن بريطانيا تعاني من تضخم مرتفع جاء نتيجة الحرب الروسية- الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة، وانخفاض الطاقة من الأسواق الأوروبية نتيجة انقطاع الغاز الروسي عن أوروبا، والتي يمثل تمويلا بنسبة 80%.

الحزب العمالى البريطانى يسيطر سيطرة كاملة على الجمعيات العمالية

وأوضح أستاذ الاقتصاد أن الانتخابات المقبلة تشير إلى أن الحزب العمالي البريطاني يسيطر سيطرة كاملة على الجمعيات العمالية في إنجلترا، وهذا من مصلحته أن يكون هناك نوع من عدم الاستقرار السياسي أو الاقتصادي، حيث بدأ أعضاؤه يشجعون على الإضراب ضد الحكومة البريطانية، مما كان له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد البريطاني.

ونوه أستاذ الاقتصاد إلى أن بريطانيا تعاني من إضرابات في الصحة والمواصلات وغيرهما، لافتًا إلى أن الحكومة تحت ضغط كبير، خاصة أنها لا تستطيع رفع الأجور، وهي تعاني من موجة تضخم عنيفة، فبدأت الحكومة تلجأ للبنك المركزي لاستخدام أساليب تقليدية، منها ارتفاع أسعار الفائدة.