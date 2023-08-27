التحول الرقمي وحصر الزراعات القائمة بواسطة الوسائل الإلكترونية دورة تدريبة بالغربية

نظمت مديرية الزراعة بالغربية، دورة تدريبية مهمة حول التحول الرقمي وحصر الزراعات القائمة بواسطة الوسائل الإلكترونية، برعاية وبحضور الدكتور خالد أبو شادي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، والدكتور محمد الغنيمى من مركز البحوث الزراعية.

تم تنظيم الدورة بهدف تعزيز مهارات العاملين في المجال الزراعي وتطوير قدراتهم على الاستفادة الكاملة من التكنولوجيا الحديثة في تنفيذ مهامهم، تضمنت الفعاليات عدة جوانب مهمة، بدءًا من تدريب المشاركين على استخدام نظام التحول الرقمي، الذي يعد أحدث الأدوات التكنولوجية المستخدمة في قطاع الزراعة.

وقد تم التركيز خلال الدورة على حصر المساحات المنزرعة باستخدام الوسائل الإلكترونية، وتحديد نقاط مطابقة حصر المحاصيل الزراعية في الحقول.

وفي هذا السياق، تم تعليم المشاركين كيفية التنقل إلى الحقل المراد حصره وربط ذلك ببرنامج جوجل ماب، والتقاط صور فعلية للمحاصيل باستخدام الأجهزة الذكية.

وتم تدريبهم أيضًا على ملء استمارة مخصصة تحتوي على جميع البيانات المطلوبة لرفع المحصول، مثل اسم المحصول واسم صاحب الحقل ومساحة الحقل وعمر المحصول وغيرها من التفاصيل الهامة.

استخدام برنامج مخصص

وتم تنفيذ هذه العمليات الإلكترونية باستخدام برنامج مخصص تم تطويره ضمن إطار المشروع، كما تم إرسال البيانات المحصلة من داخل الحقل مباشرة إلى المشروع، مما يسهل ويسرع عملية تحصيل المعلومات وتحليلها.

يأتي تنظيم هذه الدورة التدريبية تنفيذًا لتعليمات الوزير السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمتابعة وزارة الزراعة برئاسة الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية.

رفع مهارات العاملين في قطاع الزراعة

وتهدف الدورة إلى رفع مهارات العاملين في قطاع الزراعة على التحول الرقمي، وتعزيز فهمهم للتكنولوجيا الحديثة واستخدامها بشكل فعال في العمل اليومي.

وبهذه الدورة التدربية، يسعى قطاع الزراعة في الغربية إلى تعزيز الكفاءة والفاعلية في إدارة الزراعات وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

من جهته، أعرب الدكتور خالد أبو شادي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، عن سعادته بالتدريب الذي تلقاه المشاركون وبتحقيق الأهداف المرجوة من الدورة. كما أشاد بالجهود المبذولة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الزراعي وتطوير الإجراءات والأساليب الحديثة.

فيما ألقى الدكتور محمد الغنيمى من مركز البحوث الزراعية محاضرة هامة خلال الدورة، حيث قدم نظرة عامة عن التحول الرقمي في الزراعة وأهميته في تحسين الإنتاجية وتحقيق الاستدامة.

وأعرب محافظ الغربية، عن دعمه الكامل لمثل هذه الفعاليات التدريبية التي تهدف إلى تحسين مستوى العاملين في القطاع الزراعي وتعزيز قدراتهم على التكيف مع التطورات التكنولوجية.

واكد أن تنظيم مديرية الزراعة بالغربية، لهذه الدورة التدريبية يعكس التزامها بتعزيز الابتكار والتحول الرقمي في القطاع الزراعي، وتطوير العمليات والأساليب التقنية المتاحة. ومن المتوقع أن يساهم هذا التدريب في تعزيز الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل الزراعية في المنطقة، مما يعود بالفائدة على المزارعين والمجتمع المحلي بشكل عام.