الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "زراعة الغربية" يوجه بضرورة حصر المحاصيل الصيفية على منظومة كارت الفلاح الذكي

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد الدكتور خالد علي أبوشادي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، اليوم، الإدارة الزراعية بمركز بسيون، حيث التقى  رؤساء الأقسام  العاملين بالإدارة الزراعية، والتعاونية ورؤساء الجمعيات الزراعية.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة.

وشدد على التزام مشرفي الأحواض بتدقيق الحصر على الطبيعة لما يترتب عليه من صرف الأسمدة المدعمة، كذلك ضرورة الانتهاء من إدخال حصر لكل المحاصيل الصيفية على منظومة كارت الفلاح الذكي بنسبة ١٠٠٪ طبقًا للمحاصيل المنزرعة على الطبيعة حفاظًا على وصول الدعم لمستحقيه.

وأكد الالتزام بالدورة الزراعية لمحصول القمح، وتحقيق المساحات المستهدفة طبقًا لتوجهات القيادة السياسية التي تهدف لزيادة المساحة المزروعة لمحصول القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه، مع التأكيد على حُسن معاملة الجمهور وتأديه الخدمات بكل سهولة ويسر للإخوة المزارعين.

وكيل زراعة الغربية ضرورة الانتهاء ادخال حصر المحاصيل بنسبة
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