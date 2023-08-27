ضبط 8 أطنان أرز قبل بيعها فى السوق السوداء بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية الموجودة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

إيقاف سيارة تحاول الهروب بـ8 أطنان أرز

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت حملة تموينية من إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة وبمشاركة حاتم راضي ومحمد قوره المفتشان بالإدارة بحملات تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة، وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها بشارع الجمهورية بمدينة ههيا من ضبط سيارة جامبو بيضاء اللون محملة بكمية من اﻷرز اﻷبيض المعبأ مجهول المصدر مقدارها 8 أطنان، وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 12658 لسنة 2023 جنح ههيا، وتم التحفظ على المضبوطات بأحد المخازن علي ذمة المحضر.

في سياق متصل، قامت الحملة بتحرير المحضر رقم 12659 لسنة 2023 جنح ههيا ضد أحد أصحاب المحلات التجارية بقرية العواسجة لتصرفه في حصته من السجائر ومقدارها 200 علبة وبيعها في السوق السوداء.

فى سياق متصل، قامت إدارة تموين ههيا برئاسة مدير الإدارة وبمشاركة المفتشين بالإدارة، بالمرور على اﻷنشطة التموينية والتجارية، وقد أسفرت جولاتهم عن ضبط 65 برميل مخللات مجهولة المصدر داخل مخزن يعمل دون ترخيص، يحتوي البرميل الواحد على كمية مقدارها 170 كيلوجرام ، بإجمالي كمية مقدارها 11 طنا و50 كيلوجرام.

وقد قام المفتشون بتحرير المحضر رقم 1079 لسنة 2021 جنح أ. د. ط. ههيا، وتمت مصادرة المضبوطات وتطبيق القانون على المخالفين.

وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية للتأكد من صلاحية المعروض.