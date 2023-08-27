الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يتابع أعمال طلاء واجهات العقارات المطلة على الطريق الدائرى بالطالبية

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال جولته

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي الطالبية بالمتابعة الدورية لأعمال طلاء العقارات المحيطة بالطريق الدائري والتنسيق مع الشركات المنفذة للأعمال لسرعة الانتهاء من القطاعات الجارى العمل بها وحل أي عقبات قد تواجههم في ذلك الشأن.

استعدادات افتتاح المتحف المصرى الكبير

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية للأعمال، والتي أوضح خلالها بأن الأعمال تأتي في إطار الاستعدادات الخاصة بافتتاح المتحف المصرى الكبير والتي تشمل تنفيذ تكليفات القيادة السياسية والهادفة إلى تطوير المناطق المحيطة بالمتحف وتحسين الصورة البصرية للمحاور والطرق المؤدية إليه، لتحقيق المظهر الحضاري الذي يليق بمكانة الحضارة المصرية حول العالم.

الأعمال تسير وفقًا للجداول الزمنية المحددة

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الأعمال تسير وفقًا للجداول الزمنية المحددة لها، وأنه تتم مراعاة المعايير الفنية والهندسية اللازمة لتنفيذها وفق أعلى معايير الجودة بالتعاون مع الشركات المنفذة والمكاتب الاستشارية القائمة على جميع الأعمال.

الانتهاء من مشروعات التطوير

وأضاف محافظ الجيزة أنه يجري الانتهاء من العديد من مشروعات التطوير والتنمية لمحيط المتحف المصرى الكبير والطرق المؤدية، والتي تتضمن توفير ساحات انتظار ومواقف حضارية وتطويرًا للعشوائيات وتخطيطًا مروريًا، والتي تهدف جميعها لاستيعاب الحركة المرورية المتوقعة عند افتتاح المتحف. 

رافق المحافظ، اللواء شاكر يونس، السكرتير العام، ومحمد نور، السكرتير المساعد، وأشرف تامر، رئيس حي الطالبية، ومحمود حسين، رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى، وطه عبدالصادق، رئيس حى الهرم.

وتأتي الأعمال حسب توجيهات القيادة السياسية بإقامة العديد من مشروعات التطويرية والتنموية لمحيط المتحف المصرى الكبير والطرق المؤدية، والتى تتضمن توفير ساحات انتظار ومواقف حضارية وتطويرًا للعشوائيات وتخطيطًا مروريًا.

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