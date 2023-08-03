الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

خطة تحسين الرؤية البصرية للمنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال إجتماعه

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة تشهد نقلة نوعية في تنفيذ المشروعات القومية وفى مقدمتها المتحف المصري الكبير ومشروعات البنية التحتية والخدمات مما يساهم في تحقيق نقلة حضارية بمختلف قطاعات التنمية والتى تجعل من المحافظة قبلة للسياحة والإستثمار.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم البدء في تنفيذ الرؤية الحضارية الموضوعة بتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير وكذا دهان العقارات المطلة على جانبي الطرق والمحاور المؤدية للمناطق السياحية لتحسين الرؤية البصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة والذي وجه خلاله اللواء أحمد راشد  رئيس حي الهرم بالتنسيق مع هيئة مترو الأنفاق لسرعة رفع المخلفات وناتج أعمال الحفر وإزالة أى معوقات بمحيط مواقع العمل الخاصة بمشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق لتوفير السيولة المرورية اللازمة بمسار الأعمال.

وتابع محافظ الجيزة الإجراءات المتخذة لتنفيذ خطة تخفيف الأحمال وخفض استهلاك الكهرباء بنطاق المحافظة، حيث شدد على ضرورة متابعة تطبيق أجهزة المحافظة لخطة التخفيف من خلال التأكد من التزام المنشآت التابعة لكل جهة بتقليل الإنارة الخارجية للمباني والمرور الدورى على الشوارع والأسواق للحد من الإضاءة المبهرة للمحال العامة وقاعات الأفراح مع إلزامها بمواعيد الغلق، مشيراً إلى أنه يجرى وبالتنسيق مع مديريات الأوقاف والشباب والرياضة ومسئولى الكنائس والأندية الرياضية تقليل إستهلاك الطاقة المستخدمة لإضاءة المنشآت ودور العبادة وإطفاءها بمجرد إنتهاء الفعاليات المقامة بأى منها. 

وأكد محافظ الجيزة على الحضور بضرورة الاهتمام بطلبات وشكاوي المواطنين وسرعة بحثها وإزالة أسبابها تنفيذاً للتكليفات الصادرة بشأن سرعة الاستجابة والتفاعل مع المواطنين والعمل على إزالة وحل أى مشكلات قد تواجههم بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم .
 كما كلف مدير مديرية التموين بتكثيف جهود الرقابة وحملات المرور علي المخابز للتأكد من إلتزامها بالمواصفات الخاصة برغيف الخبز والأوزان المحددة وضبط المخالفين.

وشدد المحافظ على تكثيف حملات ضبط مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية وحالات الرصد الواردة من قِبل وحدة المتغيرات المكانية وعدم التهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفيما يتعلق بجهود الحفاظ على مستوى النظافة وجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الرقابة على متعهدى وشركات الجمع السكنى والتأكد من التزامهم بجمع المخلفات وإلقاءها بنقاط المناولة ومواقع جمع المخلفات وعدم إلقاءها بالشوارع والجزر الوسطى بالطرق حفاظاً على المظهر الحضارى وتطبيق الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تحسين الرؤية البصرية المتحف الكبير محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة القاهرة

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