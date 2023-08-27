الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بتخفيضات تصل لـ70%.. تعرف على موعد انتهاء الأوكازيون الصيفى 2023

الأوكازيون
الأوكازيون

تزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وموقع «جوجل» من قبل المواطنين بكافة أنحاء محافظات مصر لمعرفة موعد انتهاء الأوكازيون الصيفي 2023 لإتمام عمليات الشراء والاستفادة بالتخفيضات خلال الأوكازيون الحالى تصل من 50 إلى 70%، وفقاً لتعليمات وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وتزامنا مع اهتمام المواطنين بكافة أنحاء مصر لمعرفة موعد انتهاء الأوكازيون الصيفي 2023، يرصد موقع «الدستور» خلال السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص الأوكازيون الصيفي 2023 وموعد انتهائه.

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مع بداية الأوكازيون.. 5 عوامل يجب الاهتمام بها عند شراء الأحذية الجديدة

موعد انتهاء الأوكازيون الصيفى 2023

يبحث المواطنون عن موعد انتهاء الأوكازيون الصيفي 2023 للاستفادة بالتخفيضات المطروحة بجودة عالية، وذلك قبل انتهاء موعده، حيث انطلق الأوكازيون الصيفي 2023 بداية من شهر أغسطس من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، لدعم المواطن المصري وشراء كافة السلع بتخفيضات مناسبة وفقاً لقرارات وزارة التموين والتجارة الداخلية، ليكون موعد انتهاء الأوكازيون الصيفي 2023 حتى يوم 7 سبتمبر 2023.

فى الأوكازيون الصيفى 2023 طرق التعامل مع مخالفات المحلات

أطلقت حماية المستهلك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها الإبلاغ عن مخالفات المحلات غير الملتزمين بقواعد ولوائح وزارة التموين والتجارة الداخلية، حفاظاً على حقوق المواطن المصري والقضاء على الاستغلال.

وحذرت حماية المستهلك من التلاعب بأسعار المنتجات المعروضة أو في جودتها خلال فترة الأوكازيون في المنتجات، لذا حذر جهاز حماية المستهلك من التلاعب أو تقديم عروض وهمية في تخفيضات الأسعار على غير الحقيقة خلال فترة الأوكازيون.

يستطيع المواطنون بكل محافظات مصر الإبلاغ عن مخالفات المحلات بطرق بسيطة حفاظاً على حقك، وذلك من خلال التواصل مع صفحة الإبلاغ لحماية المستهلك بمخالفات المحال عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وتسجيل مشكلتك إلكترونيا، وتستطيع أيضا تسجيل شكوتك وإرسالها عبر خدمة الواتس آب على هذا الرقم  01577779999.

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