الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التموين": ارتفاع عدد المحلات المشاركة بالأوكازيون الصيفى 2023 إلى 2600 محلا

اوكازيون
اوكازيون

 

 

 

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن عدد المحلات المشاركة  في الأوكازيون الصيفى 2023  بلغ 2600 محلا حتى الآن، بين محلات   قطاعا خاص و محلات  قطاع عام ومحلات استثماري .

 

وأكد  أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين ، أنه جار العمل بموسم الأوكازيون الصيفى 2023 مع تشديد الرقابة على الأسواق تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية للتأكد من جدية العروض لافتا الى استمرار الأوكازيون العمل بالأوكازيون  الصيفى 2023 وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

نسب التخفيض تصل لـ 70%
وكشف أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية ومعاون وزير التموين، لـ الدستور عن أنه من المستهدف وصول عدد المحال المشاركة إلى 5 آلاف محل على مستوى الجمهورية بنهاية الأوكازيون.

وقال "كمال" إن نسب التخفيضات خلال الأوكازيون الحالى تصل من 50 إلى 70%، ومستمر من 7 أغسطس الجاري وحتى 7 سبتمبر القادم، وفي حالة رغبة التجار بمد الأوكازيون يتم تقديم طلب إلى وزارة التموين ودراسته.

وشدد على أنه ستكون هناك رقابة تجارية مشددة من قطاع التجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك، للتأكد من الإعلان عن نسبة التخفيضات المقدمة للمستهلكين، وجودة البضائع المطروحة للمستهلكين، وفواتير البيع الموجودة في المحال.

وأشار  إلى أن هناك تنسيقا بين الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واتحاد الغرف التجارية والشعب التجارية المختلفة من الجلود والملابس والأحذية، وذلك استعدادًا للعام الدراسي القادم، بهدف إقامة معرض أهلا مدارس.

ولفت  إلى أن التاجر يحتاج الأوكازيون مثلما يحتاجه المستهلك، وذلك لتصريف البضائع المتواجدة لديه، موجهًا نصائح للمستهلكين بالمطالبة بالحصول على فاتورة البيع التي تثبت شراءه القطعة التي حصل عليها من المحل المشارك في الاوكازيون، إضافة إلي دخوله أكثر من محل تجاري لأن الجميع يتنافس على نسب تخفيضات من 50 إلى 70%.

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