تخفيضات لـ70%.. كيفية الاستفادة من الأوكازيون الصيفي 2023

كيف يمكن الاستفادة من الأوكازيون الصيفي 2023؟ سؤال تم تداوله من قبل المواطنين بكافة محافظات مصر، اعتباراً من شهر سبتمبر القادم لهذا العام.

الأوكازيون الصيفي 2023

ويبحث الكثير من المواطنين على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع "جوجل" عن كيفية الاستفادة بـ الأوكازيون الصيفي 2023 الذي تم إنطلاقه بدايه من شهر أغسطس من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، لدعم المواطن المصري وشراء كافة السلع بتخفيضات مناسبة وفقاً لقرارات الوزارة.

وأشترك حتى الأن العديد من المحلات في الأوكازيون الصيفى 2023 الذي يبلغ عددهم 2600 محل حتى الآن، بين محلات قطاع خاص ومحلات قطاع عام ومحلات استثماري، ويستطيع المواطنين الإستفادة بالتخفيضات خلال الأوكازيون الحالى تصل من 50 إلى 70%.

وتزامناً مع اهتمام المواطنين بكافة انحاء محافظات مصر لمعرفة كيفية الإستفادة من عملية الشراء عبر الأوكازيون الصيفي ٢٠٢٣، يرصد موقع “الدستور” خلال السطور كافة التفاصيل والمعلومات التي يجب أن يكون لدى المواطن خليفه عنها حفاظاً على حقه.

كيفية الاستفادة من الأوكازيون الصيفي 2023

في السطور التالية سنوافيكم بخطوات الاستفادة من الأوكازيون الصيفي 2023، والحصول على السلع المراد شرائها بتخفيضات تصل من 50 إلى 70% ومن ضمنها الملابس والأحذيه، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

1 - عند شرائك للأغراض الخاصة بك ستحصل على فاتورة حق إستبدال وإستراجاع إذا كان هناك عيوب في المنتج وفقاً للقوانين المطروحة من حماية المستهلك.

2 - تستطيع التأكد من أسعار المنتج المراد شرائه قبل وبعد التخفيض المطروح والتأكد من إعلان المحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفى 2023 عن سعرين على كل سلعة.

3 - يستطيع المواطن الإبلاغ عن المحلات التي لا تلتزم بالشروط المطروحة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية حفاظاً على حقه في عملية الشراء.

4 - ستتعامل مع المحلات المرخصة بعمليات البيع وليس مع الباعة الجائلين، وبذلك ستحافظ على حقك وستحصل على سلع عالية الجودة.

5 - تستطيع مشاهدة الملابس والمقاسات المناسبة والمراد شرائها والتأكد من جودتها وجودة شكلها، مثل اللون والمقاس، وإذا تواجد في المنتج عيوب صناعة يتطلب الإبلاغ عن صاحب المحل.