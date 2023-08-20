الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

شعبة الملابس: 50 % زيادة في مبيعات الملابس منذ بداية الأوكازيون الصيفي

الغرف التجارية
الغرف التجارية

كشف خالد فايد نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، أن الأوكازيون الصيفي 2023 الذي بدأ في 7 أغسطس الجاري، ساهم في زيادة نسبة مبيعات الملابس بنسبة تصل إلى 50 % حتى الآن، كما نجحت الكثير من المحلات في تحريك المخزون لديها خلال الفترة الحالية متوقعًا مد فترة الأوكازيون في ظل هذا الزخم الذي يشهده السوق.

وأضاف نائب رئيس شعبة الملابس في تصريحات صحفية له اليوم،  أن نسب التخفيضات المرتفعة لدى محلات الملابس المشاركة فى الأوكازيون الصيفى التي تتراوح بين  20% وتصل إلى 70%، ساهمت في إقبال المستهلكين لشراء الملابس سواء "رجالي أو حريمي بجانب لبس الأطفال".

- حرص كامل من قبل التجار والمصانع على تقديم تخفيضات حقيقية لإنجاح الأوكازيون

وأشاد “فايد” بجهود وزارة التموين والتجارة الداخلية وكافة الجهات المختصة التي ساهمت في إطلاق الاوكازيون الصيفي 2023 ومتابعة تنفيذه على الوجه الأمثل، خاصة ما يتعلق بنسب الخصم والتخفيضات التي تقدمها المحلات المختلفة والشركات المنتجة، كما أن هناك حرص كامل من قبل التجار والمصانع على تقديم تخفيضات حقيقية لإنجاح الأوكازيون.

وكان نائب رئيس الشعبة، قد كشف اتجاه عدة علامات تجارية عالمية في صناعة الملابس لتصنيع موديلاتها المختلفة في مصر بسبب الضوابط المفروضة على الاستيراد، وارتفاع أسعار الملابس المستوردة بصورة غير مسبوقة، الأمر الذى دفع براندات كبرى للتصنيع في السوق المحلي سواء بإنشاء مصانع لها أو التصنيع لدى المصانع المصرية.

وأشار  إلى أن مصر لديها صناعة ملابس متطورة للغاية كما تمتلك حصة سوقية عالمية في دول أوروبا وأمريكا وبعض دول آسيا، ولدينا اطلاع على كل خطوط الموضة فى العالم من ناحية الطباعة والأقمشة ونوعيتها والتصميمات، وهناك تطور فى منظومة المعارض لهذا القطاع مما يمنح ميزة مستقبلية لقطاع صناعة الملابس.

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