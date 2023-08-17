تعرف على موعد انتهاء الأوكازيون الصيفى.. ومواطنون: التخفيضات تصل لـ70%

تواصل المحال التجارية تقديم التخفيضات في الأوكازيون الصيفي 2023، لتلبية احتياجات المواطنين وإعادة النشاط لحركة البيع والشراء، الأمر الذي دفع عددًا كبيرًا من المواطنين إلى التوافد على المحال التجارية، لشراء احتياجاتهم في التخفيضات التي تراوحت ما بين 30 لـ 7%، بالإضافة إلى العروض الكبيرة التي تطلقها المحال التجارية كشراء قطعتين بسرعة قطعة، أو قسائم شرائية تصل لـ1000 جنيه.



- موعد انتهاء الأوكازيون الصيفي 2023



وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، العمل بالأوكازيون الصيفي 2023 يوم 7 أغسطس وينتهي في سبتمبر 2023، وتتابع الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، الأسواق طوال فترة الأوكازيون الصيفى 2023، وتحرص على تنظيم مثل هذه الفعاليات فى المناسبات بهدف التيسير على المواطنين وتخفيف العبء عليهم فى الحصول على منتجات بأسعار مخفضة وطوال فترة الأوكازيون.

وتقوم مديريات التموين بالمحافظات المختلفة بإصدار التصاريح للمحلات التجارية الراغبة في المشاركة في الأوكازيون الصيفي، كما ستجوب سيارات الضبطية القضائية التابعة لجهاز حماية المستهلك الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة.

- مواطنون: الأسعار خفضت بنسب متراوحة تصل لـ70%

وقالت أمل عبدالله، 50 عامًا، مدرسة لغة عربية في مدرسة عابدين الإعدادية، لـ"الدستور" إن المحال التجارية وخاصة محال الملابس في منطقة وسط البلد، تطرح السلع بتخفيضات تصل لـ70%، الأمر الذي يزيد من حجم إقبال المواطنين لشراء احتياجاتهم، معقبه الجودة والخامات لطيفة جدًا وسعرها مناسب جدًا.

وأوضحت إيمان محمود، 45 عامًا، مدرسة لغة إنجليزية في مدرسة عابدين الإعدادية، لـ"الدستور" أنها قررت شراء جهاز ابنتها التي ستتزوج خلال العام الجاري، في الأوكازيون الصيفي 2023، لتحقق أكبر استفادة ممكنة من الأوكازيون الصيفي 2023، مشيرة إلى أن الأسعار مخفضة ومناسبة للجميع.

فيما أشارت فتحية أحمد، 52 عامًا، إلى أن الأوكازيونات التي تقوم بها الدولة بالتعاون مع المحال التجارية مهمة جدًا للمواطن الذي يشتري احتياجاته بأسعار مخفضة، والبائع في زيادة حركة البيع والشراء، وتحريك المياه الراكدة في الأسواق.

أوكازيون-الشتاء - قص

أوكازيون-الشتاء - قص

أوكازيون