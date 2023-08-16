مع بداية الأوكازيون.. طرق الإبلاغ لحماية المستهلك بمخالفات المحلات

مع بدء التصفيات الصيفية لـ"أوكازيون 2023" وعرض الملابس والأحذية بتخفيضات طوال فترة الأوكازيون، لذلك تقوم مديريات وزارة التموين لضبط الأوضاع بالمحلات لحماية المستهلك من أي عمليات غش تجاري، ولمساندة المواطنين أثناء إتمام عملية الشراء حفاظاً على حقوقهم من مخالفات المحال.

ويستطيع المواطنين الإبلاغ عن أي محلات تحاول كسر قواعد وزارة التموين من حخيث تغير أسعار المنتجات عن المتفق عليها ولإتاحة الفرصة أمام المواطنين لشراء جميع احتياجاتهم بتخفيضات تصل إلى 70% على بعض السلع، لذلك نرصد لكم في السطور التالية طرق الإبلاغ لحماية المستهلك بمخالفات المحالات لحمايتك من غش التجار، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

طرق الإبلاغ لحماية المستهلك بمخالفات المحلات

هناك العديد من الطرق التي يمكن للمواطنين التواصل بها لحماية المستهلك بمخالفات المحال وقت الأوكازيون الصيفي 2023 للقضاء على غش التجار، وإليكم طرق الإبلاغ والتواصل:

1 - يستطيع المواطن التواصل بحماية المستهلك من خلال إرسال شكوى عبر الموقع الإلكتروني الخاص للبلاغات بمخالفات المحال لتسجيل الشكوى من خلال هذا الرابط اضغط هنا.

2 - يمكنك التواصل مع صفحة الإبلاغ لحماية المستهلك بمخالفات المحال عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” وتسجيل مشكلتك إلكترونياً.

3 - تستطيع أيضاً تسجيل شكوتك وإرسالها عبر خدمة الواتس اب على رقم هذا: 01577779999.

4 - يمكنك تحميل تطبيق الإبلاغ لحماية المستهلك بمخالفات المحال عبر هاتفك من خلال تحمل التطبيق على هاتفك الخاص بك وتسجيل بياناتك، إذا كان نوع الهاتف أيفون يمكنك تحميله من هذا الرابط اضغط هنا، وإذا كان هاتفك أندرويد يمكنك الضغط هنا للتحميل السريع.

5 - وهناك أيضاً خدمة الفاكس التي يمكن من خلالها تسجيل شكوتك وإرسالها عبر الفاكس على رقم 0233030170 - 0235380384.