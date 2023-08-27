وزير التموين يضع حجر الأساس لأول مستودع استراتيجي بالاقصر

يقوم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الأحد بزيارة لمحافظة الأقصر لوضع حجر الاساس لإنشاء مستودع استراتيجي بالمحافظة، وذلك بحضور المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأشار احمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة إلي أن إقامة المستودعات الإستراتيجية هو أحد المحاور التي تعمل عليها وزارة التموين والتجارة الداخلية من أجل تطوير منظومة التجارة الداخلية، ووفقًا للدراسة التي أعدتها الوزارة في وقت سابق، تبين أننا بحاجة إلى إقامة 7 مستودعات إستراتيجية بحيث تخدم أكثر من محافظة، وتم إعداد العقود مع الشركات التي ستتولى تنفيذ المستودعات عبر نظام الشراكة مع القطاع الخاص والكيانات المتخصصة في ذلك حيث أن القطاع الخاص هو من سيتولى تصميم وبناء وتشغيل المستودعات.

كما أشار المتحدث الرسمي للوزارة بأن المرحلة الأولى من مشروع المستودعات الإستراتيجية الإقليمية للسلع الأساسية، تشمل انشاء 4 مستودعات بمحافظات «الفيوم والشرقية والسويس والأقصر»، على مساحة 10 أفدنة لكل محافظة.

هذا وقد تم وضع حجر الاساس لأول مستودع استراتيجي في محافظة السويس في شهر يونيو 2023 وباستثمارات تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه ضمن المرحلة الأولى، وتعتبر المخازن الاستراتيجية نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية، وتساهم في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية والتموينية.

كان قد كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن أبرز المشروعات التي تم إطلاقها خلال الـ 9 سنوات الماضية منها انشاء المخازن الاستراتيجية الاقليمية للسلع الأساسية بهدف زيادة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية علة مدار العام

وتم الاعلان عن المرحلة الأولى من المشروع وعددهم 4 مستودعات بمحافظات "الفيوم والشرقية والسويس والاقصر " على مساحة 10فدان لكل محافظة حيث تم العرض على مجلس الوزراء للحصول على الموافقة بالطرح بالتعاقد المباشر ثم وردت توصيات وتوجيهات كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء على إتمام التعاقد مع الشركات المتقدمة لإنشاء المرحلة الاولى من مشروع المستودعات الاستراتيجية

كما تم اسناد المشروع للشركات العاملة في القطاع المصري لأعمال التشييد و البناء لكل من المستودعات الأربعة و تم تسليم 3 مواقع حتى الان وهي الفيوم والسويس والأقصر، وتم وضع حجر الأساس لأول مخزن استراتيجي بمحافظة السويس، وجاري الانتهاء من تسليم ارض الشرقية وتقوم الشركات الثلاث على الانتهاء من المخططات الخاصة بالمستودع بالتعاون مع الكلية الفنية العسكرية الاستشاري الفني للمشروع حيث تبدأ بعدها مرحلة الانشاءات التي تستغرق من 18 الى 24 شهر .