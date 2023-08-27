الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"كايروكى" التريند الأول على تويتر بسبب حفله بالعلمين الجديدة

أمير عيد
أمير عيد

تصدر الفريق الغنائي كايروكي التريند الأول على موقع التدوينات القصيرة X “تويتر سابقا” بعدد كبير من التدوينات، خلال الساعة الماضية مع بدء حفله بمهرجان العلمين الجديدة بمدينة العلمين في واحد من أضخم حفلات الموسم.

 

حفل كايروكي بالعلمين الجديدة

وتفاعل جمهور موقع التدوينات القصيرة بشكل كبير من الحفل والفريق الغنائي مشاركين بعدد من الصور والفيديوهات من الحفل جعلته يتفوق على كل الأحداث الليلة.

وشهد حفل كايروكي حضور جماهيري غفير والمقام حاليا بمدينة العلمين ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى.

حفل كايروكي بالعلمين الجديدة
أمير عيد

حول الفريق الغنائي كايروكي ساحة العلمين أرينا إلى ساحة لرقص الجمهور الغفير المتواجد لحضور حفله بمهرجان العلمين الجديدة خلال غناء أغنية “نقطة بيضا”.

وبكلمات الأغنية الشبابية “كايروكي” تفاعل الجمهور مع الأغنية بالرقص وترديدها بصوت عالي في مسرح العلمين أرينا لتتوالى أغنيات الفريق الغنائي الشهير بالحفل الساهر.

ويستهدف مهرجان العلمين الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينة العلمين الجديدة، مما يسهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية فى البلاد، لتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، بما يمثل إضافة إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية فى مصر.

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