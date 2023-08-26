السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تحت شعار كامل العدد "كايروكى" يبدأ حفله بالعلمين الجديدة بـ"روبرتو"

حفل كايرو كي
حفل كايرو كي

بدأ فريق "كايروكي" الغنائي قبل قليل حفله الغنائي الضخم فى مهرجان العلمين بدورته الأولى تحت شعار "العالم علمين"، بأغنية روبرتو وسط تفاعل كبير من الجمهور، حيث شهدت ساحة العلمين أرينا تواجدًا جماهيريًا كبيرًا.

حفل كايروكي بمهرجان العلمين

وبمجرد صعود الفريق الغنائي على مسرح الحفل تفاعل الجمهور بشكل كبير وسط هتافات للفريق الغنائي الذي حقق نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية، وكانت أغنية "روبرتو" هي أول أغنية في الحفل.

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حضور جماهيري غفير لحفل "كايروكى" بمدينة العلمين الجديدة (فيديو)

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المتعة مستمرة من العلمين إلى القاهرة.. حضور كامل العدد فى افتتاح مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء

 

حفل كايروكي بمهرجان العلمين
حفل كايروكي بمهرجان العلمين
حفل كايروكي بمهرجان العلمين
حفل كايروكي بمهرجان العلمين
حفل كايروكي بمهرجان العلمين
حفل كايروكي بمهرجان العلمين

 

وكشفت الجهة المنظمة قبل أيام عن أسعار الحفل والتي جاءت كالتالي:

  • الفئة الأولى بمبلغ 700 جنيه مصري.
  • الفئة الثانية بمبلغ 650 جنيهًا مصريًا.
  • الفئة الثالثة بمبلغ 400 جنيه مصري.
  • الفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 350 جنيهًا مصريًا.
حفل كايروكي بمهرجان العلمين مهرجان العلمين العلمين حفل كايروكي كايروكي روبرتو

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