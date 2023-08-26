تحت شعار كامل العدد "كايروكى" يبدأ حفله بالعلمين الجديدة بـ"روبرتو"

بدأ فريق "كايروكي" الغنائي قبل قليل حفله الغنائي الضخم فى مهرجان العلمين بدورته الأولى تحت شعار "العالم علمين"، بأغنية روبرتو وسط تفاعل كبير من الجمهور، حيث شهدت ساحة العلمين أرينا تواجدًا جماهيريًا كبيرًا.

حفل كايروكي بمهرجان العلمين

وبمجرد صعود الفريق الغنائي على مسرح الحفل تفاعل الجمهور بشكل كبير وسط هتافات للفريق الغنائي الذي حقق نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية، وكانت أغنية "روبرتو" هي أول أغنية في الحفل.

حفل كايروكي بمهرجان العلمين

حفل كايروكي بمهرجان العلمين

حفل كايروكي بمهرجان العلمين

حفل كايروكي بمهرجان العلمين

حفل كايروكي بمهرجان العلمين

حفل كايروكي بمهرجان العلمين

وكشفت الجهة المنظمة قبل أيام عن أسعار الحفل والتي جاءت كالتالي: