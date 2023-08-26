تحت شعار كامل العدد "كايروكى" يبدأ حفله بالعلمين الجديدة بـ"روبرتو"
بدأ فريق "كايروكي" الغنائي قبل قليل حفله الغنائي الضخم فى مهرجان العلمين بدورته الأولى تحت شعار "العالم علمين"، بأغنية روبرتو وسط تفاعل كبير من الجمهور، حيث شهدت ساحة العلمين أرينا تواجدًا جماهيريًا كبيرًا.
حفل كايروكي بمهرجان العلمين
وبمجرد صعود الفريق الغنائي على مسرح الحفل تفاعل الجمهور بشكل كبير وسط هتافات للفريق الغنائي الذي حقق نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية، وكانت أغنية "روبرتو" هي أول أغنية في الحفل.
وكشفت الجهة المنظمة قبل أيام عن أسعار الحفل والتي جاءت كالتالي:
- الفئة الأولى بمبلغ 700 جنيه مصري.
- الفئة الثانية بمبلغ 650 جنيهًا مصريًا.
- الفئة الثالثة بمبلغ 400 جنيه مصري.
- الفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 350 جنيهًا مصريًا.