السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حضور جماهيري غفير لحفل "كايروكى" بمدينة العلمين الجديدة (فيديو)

كايروكي
كايروكي

شهد حفل كايروكي حضور جماهيري غفير والمقام حاليا بمدينة العلمين ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى.

ويقدم فريق كايروكي باقة مميزة من أجمل أغنياته التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، خاصة وأنه يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة بمختلف الفئات العمرية.

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كايروكي والرابر الأمريكي روس.. خريطة فعاليات الأسبوع الختامى لمهرجان العلمين "العالم علمين"

 

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موعد حفل "كايروكي" بمهرجان العلمين

 

 

حفل كايروكي

ويستهدف مهرجان العلمين الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينة العلمين الجديدة، مما يسهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية فى البلاد، لتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، بما يمثل إضافة إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية فى مصر.

 

جدير بالذكر أن مهرجان العلمين الجديدة يعتبر انعكاسًَا طبيعيًا لاهتمام الدولة المصرية وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العلمين الجديدة من منطقة ألغام إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي يتلاءم مع الجمهورية الجديدة، سعيًا لجعل العلمين الجديدة، أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، من أهمها مهرجان العلمين الجديدة الذي سيشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين في مختلف المجالات على مدار موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

حفل كايروكي

يحظى مهرجان العلمين الجديدة باعتباره الحدث الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط، بأجندة متنوعة وزاخرة بالأنشطة والفعاليات الموسيقية، والرياضية والترفيهية والتي تحدث لأول مرة على أرض مصر، كأحد عناصر جذب وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، في ظل التوجه العام لتصبح مدينة العلمين الجديدة أفضل الوجهات السياحية في العالم.

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