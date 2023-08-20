كايروكي والرابر الأمريكي روس.. خريطة فعاليات الأسبوع الختامى لمهرجان العلمين "العالم علمين"

أوشكت فعاليات الموسم الأول من مهرجان العلمين الذي يحمل شعار "العالم علمين" على الانتهاء، وذلك من انطلاقه في شهر يوليو الماضي بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

وتقدم مدينة العلمين الجديدة تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية التي تعرف بمدينة الفنون، والتي بُنيت على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوي على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.

ويشهد نهاية الأسبوع الجاري ختام فاعليات مهرجان العلمين بعدد من الحفلات والفاعليات الهامة ويرصد "الدستور" في السطور التالية الفعاليات القادمة للمهرجان:

العرض الختامي للسيرك المكسيكى

يقدم مهرجان العلمين عروضا خاصة للسيرك المكسيكي والذي يتميز بتقديم باقة متنوعة من أفضل المحترفين من لاعبى الأكروبات والمهرجين والموسيقيين والعارضين، بالإضافة إلى مجموعة من النمور والأسود والتماسيح.

وقدم السيرك عددا من العروض على مدار أيام مهرجان العلمين وانطلقت أولى عروضه في يوم 17 أغسطس الجاري ليختتم السيرك الميكسيكي عروضه يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 أغسطس الجاري، وطرحت أسعار تذاكر السيرك الميكسيكي كالتالي:

الفئة الأولى 2000 جنيه.

الفئة الثانية 1200 جنيه.

الفئة الثالثة 350 جنيها.

ويقدم السيرك مجموعة متنوعة من العروض التي تحبس الأنفاس، مثل: عجلة التوازن، وعروض الدراجات الهوائية، والمهرجين، وغيرها من العروض الفريدة.

حفل الرابر العالمى روس

يقدم مغنى الراب العالمى روس حفلا غنائيا ضخما بمدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان العلمين فى دورته الأولى والمقرر إقامته على خشبة مسرح العلمين أرينا في يوم الجمعة المقبل الموافق 25 أغسطس الجاري.

وطرح موقع تذكرتي التذاكر للجمهور مقسمة إلى أكثر من فئة وهي طاولة مكونة من 10 أفراد بسعر 65000 ألف جنيه مصري، وطاولة مكونة من 4 أفراد بسعر 20000 ألف جنيه، كما توجد تذاكر بأسعار مختلفة مثل: 700، 750، 1250، 1300.

سولد أوت كوميدي + حفل فريق شارموفرز

ويشهد يوم الجمعة المقبل أيضا على خشبة مسرح العلمين عرضا لبرنامج سولد أوت كوميدي الذي يذاع عبر منصة واتش إت الرقمية لكل من الكوميديان محمد حلمي وعلاء الشيخ يليه حفل غنائي لفريق شارموفرز.

وطرحت شركة "تذكرتي" التذاكر للجمهور مقسمة إلى 4 فئات وجاءت الأسعار كالتالي:

الفئة الأولى بمبلغ 600 جنيه مصري.

الفئة الثانية بمبلغ 400 جنيه مصري.

الفئة الثالثة بمبلغ 300 جنيه مصري.

الفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 200 جنيه مصري.

حفل فريق كايروكي

ويقام يوم السبت المقبل الموافق 26 أغسطس الجاري حفل غنائي ضخم لفريق كايروكي وذلك على خشبة مسرح العلمين أرينا ويشهد هذا الحفل العديد من المفاجآت للجمهور وجاءت أسعار التذاكر كالتالي: