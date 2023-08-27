كايروكى يشعل العلمين أرينا بأغنية "نقطة بيضا" بمهرجان العلمين الجديدة

حول الفريق الغنائي كايروكي ساحة العلمين أرينا إلى ساحة لرقص الجمهور الغفير المتواجد لحضور حفله بمهرجان العلمين الجديدة خلال غناء أغنية “نقطة بيضا”.

حفل كايرو كي بمهرجان العلمين الجديدة

وبكلمات الأغنية الشبابية “كايروكي” تفاعل الجمهور مع الأغنية بالرقص وترديدها بصوت عالي في مسرح العلمين أرينا لتتوالى أغنيات الفريق الغنائي الشهير بالحفل الساهر.

وتقول كلمات الأغنية:

في صوت جوايا بيناديني من بعيد

سامعه عارفه كويس بس أنا عامل عبيط

نقطة بيضا في وسط سواد، إنسان بينادي جماد

هو البراءة والسذاجة وأنا الدنيا الكدابة

عايش معاه في سجن وأنا السجان

معايا مفاتيح كل البيبان لكن جبان

أنا الجاني والمجني عليه

أنا كل الأسباب ولسه بسأل ليه

هو أنا وأنا هو

هو حرب دايرة جوا

جوا مني وبتقتلني

مهما جريت أو هربت

هو أنا وأنا هو

هو حرب دايرة جوا

جوا مني وبتقتلني

مهما جريت أو هربت

جوايا اتنين وأنا التالت

والتالت دايماً ساكت

سلم بطل يتكلم ولا بيحس ولا بيتألم

جوايا عقل وقلب دايماً عايشين في حرب

قلبي حاسس بالذنب وعقلي واخد جنب

و الدنيا ماشية عكسي لفيت ومشيت معاها

وبعت أنا نفسي، نفسي خليتني أنساها

لبست وشوش تانيين ونسيت فالأصل أنا مين

فقلت أرجع من تاني لنفسي اللي بتعاني

هو أنا وأنا هو

هو حرب دايرة جوا

جوا مني وبتقتلني

مهما جريت أو هربت

هو أنا وأنا هو

هو حرب دايرة جوا

جوا مني وبتقتلني

مهما جريت أو هربت

حفل كايرو كي

حفل كايرو كي

حفل كايرو كي

بدأ فريق "كايروكي" الغنائي قبل قليل حفله الغنائي الضخم فى مهرجان العلمين بدورته الأولى تحت شعار "العالم علمين"، بأغنية روبرتو وسط تفاعل كبير من الجمهور، حيث شهدت ساحة العلمين أرينا تواجدًا جماهيريًا كبيرًا.