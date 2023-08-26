السبت 26 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"المصريين الأحرار": سندعم الرئيس السيسى فى الانتخابات لأنه يستحق

رئيس حزب المصريين
رئيس حزب المصريين الأحرار

علقت الدكتورة هبة واصل، أمين عام حزب المصريين الأحرار، على دعم الحزب للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن دعوة المصريين الأحرار لدعم الرئيس السيسى للترشح لانتخابات رئاسية مقبلة جاءت بعد دراسة لكل برامج المرشحين المحتملين.

وأضافت: "درسنا ملف كل مرشح لمعرفة من يصلح ليكون رئيسًا ومن هنا جاء دعم الرئيس السيسى"، موضحة أن الرئيس قدم نموذجًا تاريخيًا أمام العالم فى القضاء على الإرهاب، فضلًا عن الاستقرار السياسى، وسنقف بالمرصاد أمام الإعلام المُعادى.

 وتابعت: "كل يوم نرى الرئيس السيسى يفتتح مشاريع، وإنجازاته كثيرة على جميع الجوانب والقطاعات، وهى إنجازات تُدرس، وعلى يده استعادت مصر دورها الرائد فى المنطقة، ودخول مصر فى "بريكس" يوضح أنها تخطت كل المحددات التى حددتها للدخول فى هذا التكتل".

عبدالفتاح السيسي فضائية دي ام سي حزب المصريين الأحرار مساء دى ام سى

مواد متعلقة

أرملة الشهيد اللواء امتياز كامل: الرئيس السيسى لا ينسى أبناءه من الشهداء

والدة الشهيد شريف محمد: خدمة وتكريم أسر الشهداء من أهم إنجازات الرئيس السيسى

متحدث الصحة يحسم الجدل بشأن خطورة متحور كورونا الجديد

استشارى حساسية يفجر مفاجأة عن علاقة الرطوبة بمتحور كورونا الجديد

والدة الشهيد "إسلام مشهور" توجه رسالة للرئيس السيسى: إحنا معاك وفى ضهرك

أرملة "ساطع النعمانى": اللى استشهدوا ضحوا بحياتهم عشان مصر تبقى مستقرة

قائد أوركسترا القاهرة السيمفونى: سعيد بالمشاركة الأولى فى مهرجان القلعة

هانى شاكر: أسعى لإسعاد الناس خلال حفل مهرجان القلعة للموسيقى غدًا

الأكثر قراءة

ملحمة بالمنوفية لإنقاذ شاب تبرعت له والدته بكليتها.. وأهالي قريته جمعوا 350 ألف جنيه لإنقاذه

"قالب طوب وإبرة حديدية".. القصة الكاملة لقاتل عشيق والدته فى أوسيم

جريمة قتل داخل كازينو .. 3 أشقاء ينهون حياة شاب بجمصة

بسبب رفضه الذهاب لمصيف.. زوجة تأكل كتف زوجها بالفيوم

أسما شريف منير تشكر "الباز" وتكشف تفاصيل حلاقتها لشعرها: لم أخطط له

تنفيذًا لقرارات الأحد.. آخر يوم عمل من المنزل للعاملين بالبترول غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بريكس بلس BRICS Plus.. ماذا في جعبة المواجهة مع الغرب؟

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

منى رجب

مع السيسى.. استكمالًا لتمكين المرأة

وائل لطفي

لماذا لا تبيع الحكومة الأمل للناس؟

ماجد حبته

مصر 80 روسيا

لواء. محسن الفحام

الأحزاب.. ومخرجات الحوار الوطنى

د.كريمة الحفناوى

قمة البريكس وتعزيز التعاون الدولى وانضمام مصر

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"تهديد متبادل".. كيف تتعامل إسرائيل مع ميدان العمليات فى الضفة الغربية؟

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة