"المصريين الأحرار": سندعم الرئيس السيسى فى الانتخابات لأنه يستحق

علقت الدكتورة هبة واصل، أمين عام حزب المصريين الأحرار، على دعم الحزب للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن دعوة المصريين الأحرار لدعم الرئيس السيسى للترشح لانتخابات رئاسية مقبلة جاءت بعد دراسة لكل برامج المرشحين المحتملين.

وأضافت: "درسنا ملف كل مرشح لمعرفة من يصلح ليكون رئيسًا ومن هنا جاء دعم الرئيس السيسى"، موضحة أن الرئيس قدم نموذجًا تاريخيًا أمام العالم فى القضاء على الإرهاب، فضلًا عن الاستقرار السياسى، وسنقف بالمرصاد أمام الإعلام المُعادى.

وتابعت: "كل يوم نرى الرئيس السيسى يفتتح مشاريع، وإنجازاته كثيرة على جميع الجوانب والقطاعات، وهى إنجازات تُدرس، وعلى يده استعادت مصر دورها الرائد فى المنطقة، ودخول مصر فى "بريكس" يوضح أنها تخطت كل المحددات التى حددتها للدخول فى هذا التكتل".