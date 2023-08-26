السبت 26 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تعرف على جدول أغنيات حفل فريق وسط البلد بمهرجان القلعة

وسط البلد
وسط البلد

صعد فريق وسط البلد على خشبة مسرح محكى قلعة صلاح الدين لإحياء حفلها الغنائي المقام ضمن فعاليات اليوم الثاني لـمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية.

وبالتزامن مع بدء حفل فريق وسط البلد، يرصد “الدستور” جدول أغنيات الفريق المقرر تقديمها للجمهور خلال الحفل وهي كالآتي:

  • قل للمليحة
  • تسمحيلي
  • قربيلي نفسي
  • أحبك مجنون
  • الجارية
  • هيلا هوب
  • يارب يا معز
  • عالوعد
  • انتيكا
  • القاسية
  • تلاميذنا
  • مسكرات
  • يلالي
  • شمس النهار

فريق وسط البلد

يذكر أن وسط البلد فريق غنائي بدأ مشواره عام 1999، ونجح فى تحقيق الانتشار السريع محققًا قاعدة جماهيرية كبيرة فى مصر والوطن العربي، بعد أن خلق لونًا موسيقيًا جديدًا، وأصدر عدة ألبومات متميزة كما شارك فى بعض الأعمال السينمائية الجماهيرية.

يتكون الفريق من سبعة أعضاء هم: أدهم السعيد، وهاني عادل، وأحمد عمر، وأحمد عمران، وبوب، وميزو. قدم الفريق عددًا من الأغنيات الشهيرة على رأسها: آه يالالي، أنتيكا، اتكلمي، عم مينا، وغيرها.

مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الـ 31

وانطلقت مساء أمس أولى فعاليات الدورة الـ31 لـمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، وشهد حفل الافتتاح الذي أحياه كل من المطربة السورية  فايا يونان والنجم مدحت صالح حضورًا جماهيريًا ضخمًا ورفع مسرح محكى القلعة شعار "كامل العدد".

وسط البلد دار الأوبرا المصرية فريق وسط البلد مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الـ 31 مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى و الغناء

مواد متعلقة

بأغنية "قل للمليحة".. بدء حفل وسط البلد بمهرجان القلعة للموسيقى (صور)

خالد داغر: مهرجان القلعة يُسعد الجمهور المصرى البسيط

الأكثر قراءة

ملحمة بالمنوفية لإنقاذ شاب تبرعت له والدته بكليتها.. وأهالي قريته جمعوا 350 ألف جنيه لإنقاذه

"قالب طوب وإبرة حديدية".. القصة الكاملة لقاتل عشيق والدته فى أوسيم

جريمة قتل داخل كازينو .. 3 أشقاء ينهون حياة شاب بجمصة

بسبب رفضه الذهاب لمصيف.. زوجة تأكل كتف زوجها بالفيوم

أسما شريف منير تشكر "الباز" وتكشف تفاصيل حلاقتها لشعرها: لم أخطط له

تنفيذًا لقرارات الأحد.. آخر يوم عمل من المنزل للعاملين بالبترول غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بريكس بلس BRICS Plus.. ماذا في جعبة المواجهة مع الغرب؟

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

منى رجب

مع السيسى.. استكمالًا لتمكين المرأة

وائل لطفي

لماذا لا تبيع الحكومة الأمل للناس؟

ماجد حبته

مصر 80 روسيا

لواء. محسن الفحام

الأحزاب.. ومخرجات الحوار الوطنى

د.كريمة الحفناوى

قمة البريكس وتعزيز التعاون الدولى وانضمام مصر

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"تهديد متبادل".. كيف تتعامل إسرائيل مع ميدان العمليات فى الضفة الغربية؟

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة