تعرف على جدول أغنيات حفل فريق وسط البلد بمهرجان القلعة

صعد فريق وسط البلد على خشبة مسرح محكى قلعة صلاح الدين لإحياء حفلها الغنائي المقام ضمن فعاليات اليوم الثاني لـمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية.

وبالتزامن مع بدء حفل فريق وسط البلد، يرصد “الدستور” جدول أغنيات الفريق المقرر تقديمها للجمهور خلال الحفل وهي كالآتي:

قل للمليحة

تسمحيلي

قربيلي نفسي

أحبك مجنون

الجارية

هيلا هوب

يارب يا معز

عالوعد

انتيكا

القاسية

تلاميذنا

مسكرات

يلالي

شمس النهار

يذكر أن وسط البلد فريق غنائي بدأ مشواره عام 1999، ونجح فى تحقيق الانتشار السريع محققًا قاعدة جماهيرية كبيرة فى مصر والوطن العربي، بعد أن خلق لونًا موسيقيًا جديدًا، وأصدر عدة ألبومات متميزة كما شارك فى بعض الأعمال السينمائية الجماهيرية.

يتكون الفريق من سبعة أعضاء هم: أدهم السعيد، وهاني عادل، وأحمد عمر، وأحمد عمران، وبوب، وميزو. قدم الفريق عددًا من الأغنيات الشهيرة على رأسها: آه يالالي، أنتيكا، اتكلمي، عم مينا، وغيرها.

مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الـ 31

وانطلقت مساء أمس أولى فعاليات الدورة الـ31 لـمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، وشهد حفل الافتتاح الذي أحياه كل من المطربة السورية فايا يونان والنجم مدحت صالح حضورًا جماهيريًا ضخمًا ورفع مسرح محكى القلعة شعار "كامل العدد".