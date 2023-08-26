بدء حفل أوركسترا القاهرة السيمفونى فى ثانى ليالى مهرجان القلعة (صور)

بدأ منذ قليل، حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو محمد سعد باشا وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني لـ مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31 والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية.

ويقام حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني بمشاركة الميتزوسوبرانو أمينة، ويقدم الأوركسترا للجمهور مختارات من أوبرا كارمن لبيزيه، متتابعة لخاتشاتوريان ورقصات مجرية لبرامز.

وتفاعل جمهور مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء أوركسترا القاهرة السيمفوني في تجربة جديدة على فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.

ويُعد أوركسترا القاهرة السيمفوني الأقدم في مصر، حيث تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة أشهر الموسيقيين في العالم، وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة في الإعلان عن أنفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح في ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفني، وضمن رسالة الأوبرا المصرية لنشر الفنون الجادة قدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلات مخصصة لأطفال المدارس بهدف الارتقاء بالذائقة الفنية، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، هذا إلى جانب جولات فنية في أرجاء العالم.



فريق وسط البلد بمهرجان القلعة

ويختتم حفلات اليوم الثاني لمهرجان القلعة في تمام الساعة العاشرة مساء فريق وسط البلد والذي يقدم للجمهور مجموعة متميزة من أعماله الخاصة التى حققت نجاحًا كبيرًا باعتبارها معالجات فنية مبتكرة لقضايا الشباب المعاصر منها عم مينا، هيلا هوب، أرقص مع الدنيا، الجارية والسلطان، مجنون، القاسية، روبابيكيا، نفسي أحبك، قربيلي، تسمحيلي، أنتيكا، آه يالاللي وشمس النهار وغيرها.

وأهدت إدارة مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الدورة الـ31 إلى الدكتور مصطفى ناجي، رئيس دار الأوبرا الأسبق، وتقام فعاليات المهرجان بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة العامة لتنشيط السياحة.

مهرجان القلعة

مهرجان القلعة

مهرجان القلعة