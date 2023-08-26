السبت 26 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

قائد أوركسترا القاهرة السيمفونى: سعيد بالمشاركة الأولى فى مهرجان القلعة

المايسترو محمد سعد
المايسترو محمد سعد باشا

علق المايسترو محمد سعد باشا، قائد أوركسترا القاهرة السيمفوني، على انطلاق فعاليات  مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ31.

وعبر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، عن سعادته بمشاركتهم الأولى في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.

وأضاف أنهم سيقدمون برنامجًا خفيفًا في المهرجان اليوم حتى يتفاعل الجمهور معهم وسيكون منتقى من موسيقى كلاسيكية ولكنها مشهورة، مشيرًا إلى أن الجمهور المصري ما زال يشاهد الأفلام المصرية القديمة في فترة الخمسينيات والستينيات وكان يتم عمل إعداد لها من أعمال موسيقية عالمية.

وتابع: "الغرض من مشاركتنا في مهرجان القلعة أننا نقرب من الجمهور أكثر من خلال مهرجان القلعة وبنحاول نقدم دور تثقيفي وتنويري، وأول مرة ننزل مهرجان القلعة للموسيقى وهدفنا الناس تتجاوب معانا ويكون في تواصل مستمر".

مهرجان القلعة الحياة اليوم الحياة لنبي عسل الجمهور المصري

مواد متعلقة

طارق الشناوى عن مهرجان القلعة: فيه إبداع حقيقى ودورنا مساندة الفن الراقى

"القومي للطفولة"يكشف تفاصيل مبادرة "دوي" لتمكين الطفل المصري بالعلمين

عماد أبوالرب: أوكرانيا هى الأقرب لاستعادة مدينة باخموت

اقتصادى: السياسة الانكماشية للبنوك المركزية زادت من حدة التضخم عالميًا

استشارى: التأمين الصحى الشامل فى مصر سيكون الأفضل على مستوى العالم

ناجى شحاتة لـ«الشاهد»: تعاملت بحزم مع محاولات مد أجل قضايا الإخوان

ناجى شحاتة لـ"الشاهد": قضية "خلية الماريوت" كانت عملية تجسس عالية التقنية

ناجى شحاتة لـ"الشاهد": صفوت حجازى كادر إرهابى خطير ويخفى ما لا يبديه

الأكثر قراءة

هانى الناظر يوجّه رسالة لـ أسما شريف منير بعد حلاقة شعرها

حريق ضخم فى مصنع بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى

سكاى سبورتس: تطور صادم فى مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

مصرع "خُط أسوان" و2 من معاونيه فى إطلاق نيران مع الشرطة

موعد بداية الدوري المصري موسم 2023-2024

غرامة 50 ألف جنيه.. السجن 6 سنوات لعاطل يتاجر فى الاستروكس بأوسيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

منى رجب

مع السيسى.. استكمالًا لتمكين المرأة

وائل لطفي

لماذا لا تبيع الحكومة الأمل للناس؟

ماجد حبته

مصر 80 روسيا

لواء. محسن الفحام

الأحزاب.. ومخرجات الحوار الوطنى

د.كريمة الحفناوى

قمة البريكس وتعزيز التعاون الدولى وانضمام مصر

د. منى حلمى

فطرة الكرامة

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"تهديد متبادل".. كيف تتعامل إسرائيل مع ميدان العمليات فى الضفة الغربية؟

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة