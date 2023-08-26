قائد أوركسترا القاهرة السيمفونى: سعيد بالمشاركة الأولى فى مهرجان القلعة

علق المايسترو محمد سعد باشا، قائد أوركسترا القاهرة السيمفوني، على انطلاق فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ31.

وعبر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، عن سعادته بمشاركتهم الأولى في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.

وأضاف أنهم سيقدمون برنامجًا خفيفًا في المهرجان اليوم حتى يتفاعل الجمهور معهم وسيكون منتقى من موسيقى كلاسيكية ولكنها مشهورة، مشيرًا إلى أن الجمهور المصري ما زال يشاهد الأفلام المصرية القديمة في فترة الخمسينيات والستينيات وكان يتم عمل إعداد لها من أعمال موسيقية عالمية.

وتابع: "الغرض من مشاركتنا في مهرجان القلعة أننا نقرب من الجمهور أكثر من خلال مهرجان القلعة وبنحاول نقدم دور تثقيفي وتنويري، وأول مرة ننزل مهرجان القلعة للموسيقى وهدفنا الناس تتجاوب معانا ويكون في تواصل مستمر".