هانى شاكر: مهرجان القلعة عريق يقدم فنه لكل الطبقات.. و"الحياة" تنقله للملايين

قال المطرب هاني شاكر، أمير الغناء العربي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل المذاع على قناة «الحياة» إن مهرجان القلعة للموسيقى والغناء هو مهرجان عظيم وعريق، ويقدم كل أنواع الفنون لمعظم طبقات وفئات الشعب المصري وهو ما يميز هذا المهرجان.

وتابع: نشعر بالفرحة والحب حين نلتقي جمهور مهرجان القلعة الذي ربما لم تتح له الفرصة للتواجد في حفلات دار الأوبرا المصرية، ودائمًا ما تكون الحفلات كاملة العدد وهذا دليل على وجود الفن داخل الإنسان المصري، وأنه محب وذواق بشكل كبير، مؤكدًا أن الجمهور «بيشيل الفنانين من على الأرض شيل».

وأضاف هاني شاكر، أنه يكون سعيدًا حين يلتقي الجمهور والأسر المصرية والعربية في القلعة والمهرجانات المختلفة ويتناقشون معه ويرى أن الفن الذي يقدمه حي ويعيش مع الأجيال المختلفة.

وحول حفله غدًا الأحد في الدورة الـ31 من مهرجان القلعة، أكد أن حضّر برنامجًا مختلفًا للحفل، متمنيًا أن يقدم كل ما يريده الجمهور ويحبه، مضيفًا «واجبي وواجب أي فنان في مهرجان القلعة إنه يرضي الجمهور ويسعده».

واختتم: «كل الشكر لقناة الحياة الحبيبة على قلبي، لأنها منبر للفن المصري تنقل كل أحداثنا الفنية من خلالها للملايين بالعالم كله»، مؤكدًا أنه استقبل سيلًا من الرسائل بعد نقل الحياة لحفله بمهرجان القلعة العام الماضي، مضيفًا أن القناة لم تقصر معنا على الإطلاق، وأتمنى وجود مهرجان كل يوم وتكون معنا فيه قناة الحياة.

مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء

وأهدت إدارة مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الدورة الـ31 إلى الدكتور مصطفى ناجي، رئيس دار الأوبرا الأسبق، وتقام فعاليات المهرجان بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة العامة لتنشيط السياحة.