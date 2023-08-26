السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ماذا نعرف عن مناظرة المرشحين الجمهوريين لخوض الانتخابات الرئاسية؟

السباق إلى البيت
السباق إلى البيت الأبيض

شهدت المناظرة الرئاسية الجمهورية الأولى أمس الأول، بين المتنافسين على دعم الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس الديمقراطي جو بايدن خريف العام المقبل، اندفاع وتهور في الجدل والخلافات.

ووصفت “BBC” المناظرة بأنها كانت ستصبح مملة في ظل غياب الرئيس السابق دونالد ترامب، إلا أن الواقع جاء مغايرا للتوقعات.

رغم لائحة الاتهامات.. ترامب يتفوق على منافسيه في الحزب الجمهوري

وبرز بعض المرشحين من بين المتناظرين على رأسهم فيفيك راماسوامي الذي لم يترشح أبدا لمنصب عام، ولم يصوت لرئيس من 2004 إلى 2020، والذي خطف الأضواء بآرائه عن تنازل أوكرانيا عن الأراضي لروسيا، واستخدام القوة العسكرية لتأمين الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، ومنع الشركات الأمريكية من التعامل مع الصين.

أما السياسي الشهير مايك بنس الذي شغل منصب عضو الكونجرس والحاكم ونائب الرئيس، فعلى الرغم من أن حملته الرئاسية كانت متداعية إلا أن تجربته في مرحلة النقاش خدمته بشكل جيد.

وأطلق بنس الهجوم على راماسوامي بالقول: الآن ليس الوقت المناسب للتدريب على العمل العمل.

ولعب نائب الرئيس السابق على العواطف الدينية بنيته فرض قيود على الإجهاض على الصعيد الوطني، وعندما جرى النقاش حول ترامب، كان لدى بنس الكلمة الأخيرة، قائلا إنه وضع الدستور أولا في 6 يناير عام 2021.

نيكي هيلي

أما نيكي هالي السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة فقد فاجأت الذين يقللون من شأنها، وبرزت من خلال توجيه انتقادات حادة في وقت مبكر لكل من ترامب والحزب الجمهوري ككل.

وقالت إن ترامب كان السياسي الأكثر كرها في أمريكا وحذرت من أن الحزب الجمهوري سيعاني بسببه في الانتخابات العامة.

أما المتنافسين الدائمين تيم سكوت وكريس كريستي، فقد وجها الانتقادات لترامب، وأطلقا هجومًا على راماسوامي، الذي بادلهما المشاكسات.

لكن رون ديسانتيس الذي لمع نجمه في وقت سابق، فقد تراجع حاكم فلوريدا في استطلاعات الرأي.

فقد تحدث عن سجله في الخدمة العسكرية ودعوته إلى سياسات حكومية أكثر عدوانية للتعامل مع الأفيون.

حاكم أركنساس السابق آسا هاتشينسون كان آخر مرشح يتأهل لمناظرة ميلووكي، وبدت انتقادات هاتشينسون لترامب ضعيفة مقارنة بهجمات كريستي الأكثر وضوحًا.

ويبقى غياب ترامب عن هذه المناظرة الأبرز، حين لجأ الرئيس السابق إلى الظهور منفردًا على قناة فضائية في برنامج حواري وجه من خلاله انتقادات حادة لمنافسيه الجمهوريين وكذلك غريمه الديمقراطي جو بايدن الذي ورث مكانه في البيت الأبيض.

المناظرة الرئاسية الحزب الجمهوري الانتخابات الانتخابات الرئاسية بايدن ترامب

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