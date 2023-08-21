الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفي لـ"القاهرة الإخبارية": أوباما يبحث عن قناع للعودة إلى البيت الأبيض

أوباما
أوباما

قال إيهاب عمر، كاتب صحفي بالأهرام، إن طرح اسم ميشيل أوباما لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة لا يعني إلا أن أوباما يبحث عن قناع للعودة إلى البيت الأبيض واستعادة الولاية الرابعة، وذلك لأنه في تقديره الشخصي أنه الحاكم الحقيقي للولاية الثالثة وهي الولاية الأولى والأخيرة حتى الآن لجو بايدن.

الانتخابات الأمريكية القادمة

وأكد إيهاب عمر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن خطوة البحث عن مرشح دمية جديد هي قادمة من الجناح داخل الحزب الديمقراطي الذي يرأسه باراك أوباما لفترة طويلة.

وأضاف في حديثه، أن فكرة عدم ترشح جو بايدن للانتخابات القادمة أمر مُتوقع رغم محاولاته الدائمة للترشح لهذا الخوض السياسي، لكنه أصبح كارت محترق في المجموعة التي يرأسها باراك أوباما.

السباق الأمريكي السياسي 

وأشار إلى أن السباق الانتخابي داخل الحزب الديمقراطي سوف يؤدي إلى ظهور أسماء جديدة وأسماء سبق لها الترشح مثل هيلاري كلينتون.

إيهاب عمر كاتب صحفي بالأهرام الولاية الرابعة الانتخابات الرئاسية الامريكية القاهرة الإخبارية

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