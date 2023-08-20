رغم لائحة الاتهامات.. ترامب يتفوق على منافسيه في الحزب الجمهوري

بالرغم من ازدحام قائمة الاتهامات الخاصة به، لازال الرئيس الأمريكي السابق يحتفظ بأكبر تقدم له على منافسيه في استطلاعات الرأي الخاصة بالحزب الجمهوري، إذ يعتقد معظم مؤيدو ترامب بأن المشاكل القانونية سبباً كبيراً لإظهار دعمهم له.

وبالرغم من أن منافس ترامب داخل الحزب رون ديسانتيس، كان يقترب قليلا من الرئيس السابقة، ولكن تركيز ديسانتيس على ترامب أكثر من تركيزه على مشروعه الانتخابي، أدى إلى عزوف الكثيرين عن دعمه.

وبين استطلاع الرأي الذي نشرته شبكة cbs الأمريكية، أنه يريد تسعة من كل 10 ناخبين أساسيين في الحزب الجمهوري أن يركز المرشحون الآخرون على الدفاع عن أنفسهم، ولكن ليس ضد ترامب.

ترامب تمسك بمنصبه بشكل قانوني

فيما يرفض معظم الناخبين من الحزب الجمهوري الاتهامات الموجهة لترامب، حيث يعتقد معظمهم أن ترامب حاول البقاء في المنصب، لكن بالنسبة لهم، كان ذلك قانونيًا ودستوريًا لأن هؤلاء الناخبين الجمهوريين الأساسيين يعتقدون أن جو بايدن لم يفز بشكل شرعي، بحسب الاستطلاع المنشور.

بشكل عام ، يعتبر ناخبو ترامب أنه مصدرًا للمعلومات الحقيقية ، حتى أكثر من المصادر الأخرى ، بما في ذلك الشخصيات الإعلامية المحافظة، والزعماء الدينيين ، وحتى أصدقائهم وعائلاتهم.

حملة تشويه ممنهجة ضد ترامب

فيما يقول نصف الناخبين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، إن هناك حملة تشويه ممنهجة لترامب خاصة بالتركيز على سلبياته.

ويشير الأساسيون في الحزب الجمهوري إنهم سمعوا مرشحين جمهوريين يتحدثون عن موضوعات متعلقة بترامب أكثر من حديثهم عن القضايا الاقتصادية بشكل عام أو القضايا الاجتماعية والثقافية.

فيما يعتقد الناخبون الجمهوريون أن ترامب لديه أفضل فرصة لهزيمة بايدن، معتبرين ان ذلك حدث بالفعل، مستندين في ذلك إلى إظهار "ترامب" اخفاق وفشل الرئيس الامريكي الحالي جو بايدن.