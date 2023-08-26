مصادر: بدء سفر المعتمرين من المنافذ المصرية أول سبتمبر المقبل

تلقت غرفة الشركات السياحة اليوم خطابا رسميا من الشركة الوطنية مصر للطيران بضوابط وإجراءات سفر المعتمرين من مطار القاهرة الجري وباقي المنافذ بالمطارات المصرية تضمن الخطاب أهم شروط يجب على شركات السياحة الالتزام بها لقبول حجوزات مجموعات وهي:



وقال باسل السيسي عضو غرفة الشركات السياحية إنه جاري الانتهاء من تسجيل البيانات الخاصة بالعقود على البوابة الإلكترونية للعمرة.

وأكد السيسي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن المملكة العربية السعودية سهلت الإجراءات بشكل يخدم منظومة العمل الإلكترونية في نفس الوقت تم استبعاد نظام الورقيات تمامًا في تسجيل العقود والبيانات على البوابة المصرية للحج والعمرة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يبدأ سفر المعتمر أول سبتمبر المقبل.

واشار السيسي إلى أن الضوابط التي تم اعتمادها هذا العام تمثل إنجازًا حقيقيًا بغض النظر عن الضوابط المتعلقة بالمسافات وتحديدها خاصة أن الشركات السياحية توفر وسائل انتقال مختلفة.

ضوابط سفر المعتمرين على متن رحلات مصر للطيران

يشار إلى أن مصر للطيران أصدرت عددًا من الضوابط تمهيدًا لتشغيل الرحلات وسط تجهيزات خاصة، وذلك بالتزامن مع قرار اللجنة العلياللحج والعمرة، الضوابط المنظمة لموسم العمرة لهذا العام.

يتم الالتزام بإدراج 50% من الأسماء قبل ميعاد الرحلة بـ30 يومًا وإلا سيتم الاحتفاظ بعدد المقاعد طبقاً للنسبة المشار إليها وإلغاء باقي المقاعد تلقائياً دون الرجوع للوكيل.

غير مسموح بتغيير الأسماء إلا في حدود 10% (عشرة بالمائة) سواء قبل الإصدار أو بعده.

غير مسموح بحجز مجموعات من شركات السياحة في صورة أفراد إلا عن طريق إدارة الحج والعمرة ومن يخالف ذلك سوف يتم مخاطبة إدارة تنشيط وكلاء السفر والسياحة لاتخاذ الإجراء المناسب بجانب تحصيل فرق السعر والرسوم إن وجدت، ويتم تحصيل مقدمات الحجز على الأماكن المؤكدة فقط.

غير مسموح بتعديل الحجز (تاريخ سفر أو عودة أو خط السير) لجزء من المجموعة إلا بعد إصدار التذاكر على أن يتم تطبيق الفقرات الواردة بالبند ثالثاً فيما بعد وتحصيل الرسوم المقررة.

يتم سداد مقدم الحجز خلال 48 ساعة من تاريخ تأكيد الحجز نقداً أو بشيك مصـر في (مقبول الدفع) تجنباً لإلغائه تلقائياً.

يتم تحصيل مقدمات الحجز غير قابلة للرد للمقاعد المؤكدة من خلال إدارة الحج والعمرة ومكاتب مصـر للطيران مقابل إصدار EMD كمستند تحصیل وليس إيصالات قبض بمبلغ 1000 جنيه عن كل مقعد، وفيما يخص فترات أجازة منتصف العام الدراسي واعتباراً من العشرة أيام الأخيرة من شهر شعبان وحتى نهاية رمضان يكون مبلغ 3000 جنيها عن كل مقعد.

فيما يخص وكلاء السياحة المصدرين BSP، أوضحت مصر للطيران، أنه يتعين سداد مقدمات الحجز مع تطبيق نفس الشروط الخاصة بالإلغاء مع تصفية الـEMDS.

يلغى الحجز تلقائياً قبل موعد قيام الرحلة بـ 15 يوماً في حالة عدم إصـدار التذاكر للمجموعات أو جزء منها دون الرجوع للوكيل السياحي أو لمكتب البيع مع عدم رد قيمة تأمين المقاعد للوكيل.

في حالة تغيير الأسـماء بعد إصدار التذاكر لا يتم التغيير إلا عن طريق مكتب الإصـدار فقط على ألا تتجاوز نسبة التغيير المسموح بها ومازاد عن ذلك يتم تحصيل مبلغ 1500 جنيه + رسـوم الدمغة والضرائب المستحقة شريطة السـفر بنفس تاريخ الذهاب والعودة وخلاف ذلك يتم تطبيق الفقرات الورادة بالبند ثالثاً فيما بعد.

في حالة تعديل الحجز بعد إصدار التذاكر لا يتم تعديل الحجز إلا من خلال إدارة الحج والعمرة على أن يتم إعادة الإصدار من مكاتب مبيعات مصر للطيران.

وشددت على ضرورة الإلتزام والتأكيد على إدراج الـ TOUR CODE الخاص بمجموعات العمرة المصدرة (يتم تخصيصه من خلال إدارة الحج والعمرة).

في حالة طلب تعديل الحجز أو طلب رد قيمة التذكرة الملغاة وغير المستخدمة بالكامل قبل موعد إقلاع الرحلة بـ (72) ساعة أو أكثر يتم تحصيل رسوم تعديل 1500 جنيه والضرائب المستحقة.



في حالة طلب تعديل الحجز أو طلب رد قيمة التذكرة الملغاه وغير المستخدمة بالكامل قبل موعد إقلاع الرحلة بـ (72) ساعة وحتى موعد إقلاع الرحلة (NO SHOW) يتم تحصيل رسوم قدرها 3000 جنيه والضرائب المستحقة.

لا يجوز رد كوبون العودة في حالة عدم استخدامه إلا في حالات الوفاة لا قدر الله فيتم رد القيمة بعد خصم الـ ‏(O/w) المستخدمة والضرائب المستحقة وذلك بموجب صورة شهادة الوفاة وإعلام الوراثة.

في حالة طلب تعديل حجز العودة من خلال مكاتب مصر للطيران بالمملكة العربية السعودية قبل السفر بـ 72 ساعة أو أكثر يتم تحصيل فرق السعر (إن وجد) بالإضافة إلى رسوم تعديل الحجز وقدرها مبلغ 150 ريال سعودی بخلاف ذلك يتم تحصيل فرق السعر بالإضافة إلى رسـوم تعديل 300 ريال سعودي والضرائب المستحقة.