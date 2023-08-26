ماذا قدم محمد صلاح أمام نيوكاسل يونايتد فى الدورى الإنجليزى؟

يستعد نجمنا المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، لمواجهة نيوكاسل يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويلتقي فريق ليفربول لخوض مواجهة قوية أمام نظيره نيوكاسل يونايتد، على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجديد 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، غدًا الأحد، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ماذا يفعل محمد صلاح أمام نيوكاسل يونايتد؟

وبهذا الصدد، نستعرض لكم كل ما قدمه محمد صلاح أمام نيوكاسل يونايتد قبل المباراة المرتقبة، وذلك على النحو التالي:

- خاض محمد صلاح 13 مواجهة ضد فريق نيوكاسل يونايتد مع تشيلسي وليفربول في الدوري الإنجليزي، بواقع مباراة بقميص تشيلسي، و12 مباراة بقميص ليفربول.

- حقق ليفربول 10 انتصارات، وثلاث تعادلات، ولم يتذوق مرارة الهزيمة.

- خلال هذه المباريات، سجل محمد صلاح 6 أهداف، وقدم 5 تمريرات حاسمة.

- آخر مباراة جمعت بينهما، سجل محمد صلاح هدفًا في فوز ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد في الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي 2022-2023.

- بينما أكبر فوز حققه محمد صلاح مع ليفربول على نيوكاسل يونايتد، كان بنتيجة 4-0، في موسم 2018-2019، وشهدت المباراة تسجيله هدفًا وصنع آخر.

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام نيوكاسل يونايتد؟

- يأمل محمد صلاح في تسجيل هدف أو أكثر في المباراة الثانية على التوالي.

وكان محمد صلاح قد سجل هدفًا في مرمى بورنموث، ليقود ليفربول نحو الفوز بنتيجة 3-1.

- كذلك يريد محمد صلاح قيادة ليفربول نحو تحقيق رقم قياسي جديد أمام نيوكاسل يونايتد.

وكان ليفربول قد حقق أربعة انتصارات في آخر خمس مباريات خارج أرضه أمام نيوكاسل يونايتد، من بينها آخر مباراتين على التوالي.

وبالتالي في حال فوز ليفربول بمباراة الغد، ستكون المرة الأولى التي يحقق فيها الفوز في ثلاث مباريات على التوالي، خارج ملعب "أنفيلد".