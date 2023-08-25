محمد البرمى: صلاح سيستمر فى ليفربول لأنه ينظر للتاريخ لا المال

قال الصحفي محمد البرمي، مدير موقع المصري اليوم، إن الكلام عن انتقال محمد صلاح نجم ليفربول إلى الدوري السعودي بدأ مع بداية شهر أغسطس، ووقتها لم يكن محددا إلى أي فريق سينتقل سواء للاتحاد أو النصر أو الهلال، ولكن استقر الأمر على الرغبة في ضم صلاح للاتحاد السعودي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن حديث البعض عن أن الإعلام المصري "معندوش معلومة" غير صحيح، لأن الصحفيين المقربين من ليفربول والفرق الإنجليزية حتى الآن ولا صحفي في العالم كله استطاع الوصول لمعلومة حقيقية بشأن انتقال صلاح للدوري السعودي.

وتابع: "المصادر المقربة من صلاح بتقول مفيش حاجة، ولوفرين أقرب أصدقاء صلاح قال معلقاً على انتقاله للدوري السعودي كفاكم كذبًا، والمدير الفني لليفربول يورجن كلوب قال مفيش أي عرض رسمي تم التقدم به من أجل ضم صلاح".

صلاح سيكمل مشواره مع ليفربول

وأردف: "توقعاتي أن صلاح سيكمل مشواره مع ليفربول، ولكن بالحصول على امتيازات هو يستحقها، لأنني لا أرى أن صلاح يحظى بالتقدير المثالي في ليفربول، رغم أن مفيش لاعب قدر يوصل للارقام اللى حققها صلاح باستثناء 2 لاعبين رونالدو وميسي، ولذلك أرى أن صلاح يستحق التقدير المثالي من ليفربول".

وأكد "البرمي"، أن رغبة محمد صلاح الأكيدة هي الاستمرار في ليفربول، وصلاح لا ينظر فقط للمال، وهناك تقارير إنجليزية تؤكد أن ثروة صلاح 50 مليون إسترليني في الموسم الواحد، وصلاح ينظر لصنع التاريخ.

ولفت إلى أنه قد تصل المفاوضات بين ليفربول وصلاح إلى تجديد العقد لعام إضافي كتعويض عن العرض السعودي، ووكيل صلاح ذكي وسيحاول الوصول لأكبر مكسب ممكن.

وأوضح أن رفض صلاح للعرض السعودي سيزيد من رصيده وأسهمه في حال ينافس على الكرة الذهبية، وسيزيد من قيمته كلاعب أيقوني في أوروبا لأنه رفض المال.