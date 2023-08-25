الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز يوجه رسالة لـ"محمد صلاح" قبل قرار الانتقال للدوري السعودي

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إنه لا يتوافر معلومات حقيقية ومؤكدة حتى الآن عن انتقال اللاعب المصري محمد صلاح إلى الدوري السعودي.

حقيقة انتقال صلاح للدوري السعودي 

وأكد الدكتور محمد الباز، خلال تقديمه برنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، أن عشاق ومحبي محمد صلاح لهم الحق في الحديث عن تواجده في الدوري الإنجليزي أو الانتقال إلى الدوري السعودي، حيث يرغب محبي اللاعب محمد صلاح أن يظل في نقطة الضوء اللامعة دون النظر إلى الجهة المالية.

وأضاف في حديثه، أنه لا يستطيع أحمد نكران أن من حق محمد صلاح أن يختار الجهة التي سوف تؤهله بقوة إلى الحصول على لقب أفضل لاعب في العالم.

وتابع: "على صلاح التفكير جيداً بحديث الجمهور في البقاء في ليفربول وألا يكون مجرد سلعة يتم تداولها بين الأندية".

البقاء في ليفربول 

واستطرد: "أطالب محمد صلاح الاستماع للجمهور وأن يبعد تفكيره عن الأضواء والمال، وأن يركز فقط في حديث محبيه وفي السير على الطريق الذي يجعله يحقق المزيد من التقدم والألقاب".

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