الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

"هيروح ولا مش هيروح".. ماذا يكشف طالع برج النجم محمد صلاح الفترة المقبلة؟

محمد صلاح
محمد صلاح

يعتبر النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، من أبرز وأشهر اللاعبين في العالم، حيث يحظى بشعبية كبيرة وإعجاب من الجماهير والنقاد والخبراء، فمؤخرًا، انتشرت أنباء عن رغبة صلاح في الرحيل عن ليفربول والانتقال إلى نادي إتحاد جدة السعودي، ما أثار جدلًا واسعًا وجعل اسمه يتصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد صلاح قائد منتخب مصر وجناح فريق ليفربول الإنجليزي، أصبح على رأس عمليات بحث مشجعي الكرة حول العالم، خاصة بعد التقارير الصحفية التي أشارت إلى قرب انتقاله إلى اتحاد جدة السعودي، فهل هذه الأنباء صحيحة؟

في السطور التالية تقدم خبيرة الأبراج  الفلكية جاكلين عقيقي، حظوظ صلاح في حالة اتخاذه هذا القرار؟ وماذا يكشف طالع برجه عن مستقبله المهني والشخصي.

آخر التطورات.. هل ينتقل محمد صلاح للدورى السعودى من بوابة الاتحاد؟

محمد صلاح.. فخر برج الجوزاء الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي

يعتبر مواليد برج الجوزاء ذكيين، حيث أن لديهم قدرة فطرية على امتصاص المعلومات وتحليلها بشكل سريع وفعال، كما يتميز مولود برج الجوزاء بمهارات اجتماعية قوية ويشعرون بالراحة في المحادثات الودية والاجتماعية.

مولود برج الجوزاء متعدد الاهتمامات، حيث أنه لديه رغبة قوية في استكشاف العديد من المجالات المختلفة، وقد تكون لديهم اهتمامات متنوعة في الثقافة والعلوم والسفر والتكنولوجيا والأدب وغيرها.

كما يمتلك مواليد برج الجوزاء روح مرحة، وقد يكونون قادرين على رؤية الجانب المشرق في الحياة، بالإضافة إلى تمتع مواليد الجوزاء بمرونة وقدرة على التكيف مع تغيرات الحياة. 

يتميز الجوزاء بفضولهم الكبير ونحبهم لاكتشاف واستكشاف أشياء جديدة، وقد يكونوا دائمي البحث عن معرفة وتجارب جديدة وقد يستمتعون بتوسيع آفاقهم بشكل دائم.

صحيفة عكاظ: محمد قدوس بديلًا لمحمد صلاح فى اتحاد جدة

التوقعات الفلكية لطالع برج محمد صلاح الفترة القادمة:

وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج الفلكية جاكلين عقيقي، فقد يحظى بفرص كبيرة في المتبقي من عام 2023، ويمكن أن يحصل على عقود جديدة أو ينتقل إلى مكان جديد أو يسافر إلى بلد آخر.

كما يعيش حياة أسرية ناجحة ومستقرة، ويكون علاقته قوية بزوجته وأولاده، ولكن يجب أن يحذر من بعض الأخطاء غير المقصودة التي قد تسبب توترات في العلاقة.

ينال مولود برج الجوزاء من الحظ الكثير في العمل والمال، ويمكن أن يحقق إنجازات تاريخية طال انتظارها، ولكن يحتاج إلى التركيز والهدوء والتفاؤل.

محمد صلاح ليفربول اتحاد جدة السعودي نادي اتحاد جدة الترند

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