الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

يورجن كلوب يحسم مصير صفقة انتقال محمد صلاح لـ اتحاد جدة

محمد صلاح
محمد صلاح

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول الإنجليزي، أن ناديه لن يبيع محمد صلاح لـ اتحاد جدة السعودي، وأن اللاعب ملتزم مع ناديه بنسبة 100%.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت موافقة صلاح على الانتقال لـ الاتحاد السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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يورجن كلوب يكشف موقف ليفربول من بيع محمد صلاح

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي: "ليس هناك شيء، من الصعب الحديث عن القصص الإعلامية، لأنه لا يوجد شيء يمكن الحديث عنه من وجهة نظرنا، محمد صلاح لاعب في ليفربول، لا يوجد شيء هناك. إذا كان هناك شيء فإن الإجابة ستكون لا (إنه) ليس للبيع".

وأردف: “فلسفة حياتي هي أنني أفكر في مشكلة ما عندما أواجهها في الوقت الحالي، لا يوجد شيء.. لقد قلت بالفعل إذا كان هناك شيء ما، فإن الجواب سيكون لا، هل "مو" لا يزال ملتزمًا مع الفريق؟ 100٪!".

وعن أموال أندية الدوري السعودي، استطرد كلوب: "الأمر ليس رائعًا بالنسبة لنا، هذا واضح، إذا أردنا لاعبًا من ويجان، على سبيل المثال، نذهب إلى هناك وندفع الثمن".

وأفاد: "نفس الشيء في الدوري الألماني وما إلى ذلك، الآن هناك مستوى تال وهو ليس رائعًا، ولكن هذا جزء من العمل، لست متأكدًا من القدرة على تغيير ذلك".

وأصر كلوب: "ما يجعل من المستحيل التعامل مع الأمر هو إغلاق فترة الانتقالات لدينا وبقاؤها مفتوحة لديهم، ثم نلعب حتى الأول من يناير وهذا هو فريقنا، لدينا هذه المشكلة".

وأردف: "أتذكر شيئًا كهذا في روسيا منذ فترة طويلة، لم يكن الأمر كذلك تمامًا، أموال مجنونة، أمر جديد ومليء بالتحديات، أنا متأكد تمامًا من أن الفيفا يمكنه [تغيير الموعد النهائي للانتقالات] بنقرة إصبع، لكنني لست متأكدًا من رغبتهم في ذلك".

كلوب ليفربول محمد صلاح اتحاد جدة لدوري الإنجليزي

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