الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الكشف عن قيمة العرض المالى من اتحاد جدة لضم صلاح والراتب المقترح

محمد صلاح
محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل العرض المالي من اتحاد جدة السعودي للتعاقد مع محمد صلاح، قائد منتخب مصر، ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأبدى اتحاد جدة رغبته في التعاقد مع مو صلاح خلال سوق الانتقالات الجارية، وذكرت بعض المصادر أن اللاعب منح الموافقة المبدأية على الانضمام لصفوف الفريق السعودي، طالع من هنا.

الكشف عن قيمة عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح

وذكرت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن اتحاد جدة سيفعل أي شيء من أجل التعاقد مع محمد صلاح، مشيرة إلى أن العرض المقدم للريدز يقتضي بحصولهم على 100 مليون يورو مقابل التخلي عن محمد صلاح.

وأفادت لاجازيتا أن صلاح سيحصل على 200 مليون يورو لمدة 3 سنوات كراتب مع اتحاد جدة.

وسبق أن ذكرت شبكة ريليفو الإسبانية أن اتحاد جدة سيمنح صلاح أعلى راتب في الدوري السعودي ليتخطى البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر.

وانتقل صلاح لصفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 بعد رحيله عن نادي روما الإيطالي، ومنذ ذلك الحين حطم العديد من الأرقام القياسية مع فريقه واقتحم قائمة الهدافين التاريخيين للنادي وبات أحد أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف عبر تاريخه.

وشارك صلاح منذ انضمامه لصفوف الريدز، في 307 مباريات بقميص الفريق، وسجل 187 هدفًا وصنع 80 لزملائه في الفريق.
ونفى ديان لوفرين، زميل صلاح السابق، خبر نشره أحد الحسابات المختصة بنقل أخبار انتقالات اللاعبين عبر منصة التواصل الاجتماعي والتدوينات القصيرة "إكس" تويتر سابقًا عن تطورات موقف انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة، قائلًا: "توقفوا عن الكذب".

شارك مو صلاح في تتويج الريدز بلقب الدوري الإنجليزي بعدما غاب الفريق عن تحقيق اللقب لفترة 30 عامًا، كما توج معهم بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

اتحاد جدة محمد صلاح ليفربول الانتقالات الصيفية الدوري السعودي

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