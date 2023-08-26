السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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على قطب: الحرائق والفيضانات فى أمريكا نتاج للنشاط البشرى للإنسان

حرائق
حرائق

قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، إن تغير المناخ قضية تهم كل دول العالم، إذ إن تداعياتها تؤثر في جميع مناحي الحياة، ومن ثم ما يحدث في أمريكا أو الصين أو أي دولة من دول العالم المختلفة يكون له تأثير سلبي على البشر.

وأضاف "قطب"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحرائق والفيضانات التي تحدث في أمريكا هي نتاج للنشاط البشري للإنسان، والتعنت الدولي من قبل الدول الصناعية الكبرى، وعدم تنفيذ توصيات قمة المناخ، كما أن هناك تطرفًا كبيرًا للظواهر المناخية، وسيكون أكثر حدة خلال السنوات المقبلة للأجيال القادمة.

تغير المناخ قضية تهم كل دول العالم

وأوضح أستاذ المناخ أن المسئولية التي تقع الآن على الحكومات وصانعي القرار بالدول الصناعية الكبرى تجاه قصية تغير المناخ كبيرة جدًا، ولا تنحصر في اتخاذ قرار، لكن تنفيذه، موضحًا أن هذه القضية هي نتاج وتجميع للقضايا المحلية.

علي قطب التغيرات المناخية أمريكا حدوث فيضانات 3 حرائق الدول الصناعية

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