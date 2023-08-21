الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هل يمكن أن تنتقل الأعاصير المدمرة إلى المنطقة العربية؟..أستاذ مناخ يجيب

الأعاصير
الأعاصير

قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، إن المناخ يرتبط بجغرافية المنطقة ويختلف الأمر من المنطقة الساحلية للصحراوية أو منطقة على قرب من بحار كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، لافتا إلى أن الأعاصير تتكون فوق البحار الكبيرة كما في المحيط الأطلسي أو الهادي أو الهندي.

 

وأضاف أستاذ المناخ، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المنطقة الغربية من الوطن العربي بعيدة كل البعد عن تأثير الأعاصير بينما إذا اتجهنا للمنطقة الشرقية نجد أن عمان والخليج العربي أحيانا يحدث بهما تكون للأعاصير وفي المحيط الهادي تتحرك بقوة جهة الشرق فيؤثر على دولة عمان ومنطقة الخليج العربي.

 

وأشار إلى أن المنطقة الشرقية من الوطن العربي هي المنطقة الوحيدة التي من الممكن أن تتأثر بهذه الأعاصير وتُدمر أحيانا بعض المدن مما يؤثر سلبا على البنية التحتية والبيئة بشكل عام، موضحا أن شمال المنطقة العربية بها منخفضات جوية لا تسمى بالأعاصير وتأتي في موسم الخريف والشتاء ويكون تأثيرها قوي وواضح.

أستاذ المناخ الأعاصير المدمرة البنية التحت الخليج العربي الخريف والشتاء البنية التحتية المنطقة العربية المحيط الهادي

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