السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البنك الدولي يناقش كيفية القضاء على العنف ضد المرأة سبتمبر المقبل

البنك الدولي
البنك الدولي

تعقد مجموعة البنك الدولي يوم 12 سبتمبر المقبل، فعالية بعنوان “القضاء على العنف ضد المرأة: استرجاع 10 سنوات من الأحداث”، حيث أشار البنك الدولي إلى أنه وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، هناك امرأة واحدة من بين كل ثلاث نساء حول العالم تعاني من العنف الجسدي.

وأوضح البنك الدولي أنه خلال الفعالية سيتم التعرف على كيفية تعاون مجموعة البنك الدولي مع البلدان لمعالجة هذه القضية وتحديد سبل مبتكرة للتصدي للعنف  ضد المرأة، كما سيتبع توجهات وإستراتيجيات البنك المتطورة لمعالجة ظاهرة عدم المساواة بين الجنسين الضاربة بجذورها في الأعماق.

المشاركون في الفعالية

ومن المقرر أن يشارك في هذه الفعالية نشطاء وممارسين في هذا المجال وباحثين متخصصين في  التصدي للعنف ضد المرأة، وهي بمثابة منبر لمناقشة الخطوات التي تستطيع الحكومات والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني تنفيذها، مؤكدًا أنه آن الأوان ليعمل الجميع معًا للحد من العنف الذي يؤثر على النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، والعمل على إيجاد عالم أكثر أمانًا ومساواة للجميع.

البنك الدولي: القطاع الخاص يعمل على خلق مزيد من الوظائف

فعالية "وعود وأخطار العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت"

من المقرر أيضًا أن يعقد البنك الدولي، يوم 7 سبتمبر 2023، فعالية بعنوان "عمل بلا حدود: وعود وأخطار العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت"، لافتًا إلى أن خلق الوظائف هو الطريق المضمون للخلاص من براثن الفقر، حيث تحرص البلدان على خلق المزيد من فرص العمل اللائق، لا سيما للشباب والنساء والعمالة غير المهرة، مشيرًا إلى أن العمل المؤقت عبر الإنترنت يمثل قوة متنامية في سوق العمل، ويمثل نحو 12% من قوة العمل العالمية.

ويتناول تقرير بعنوان "عمل بلا حدود: وعود وأخطار العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت"، تقييم الدور المتنامي للعمل الحر عبر الإنترنت وتأثيره على أسواق العمل، لا سيما في البلدان النامية، ويناقش التقرير خلال الفعالية المنعقدة كيف يمكن للبلدان الاستفادة من وعود أسواق العمل الرقمية وكيفية التغلب على التحديات المتعلقة بقضايا السلامة والحماية التي يواجهها العاملون في العمل الحر عبر الإنترنت، والأهم من ذلك.

ويسلط هذا التقرير الضوء على كيف يمكن للعمل الحر عبر الإنترنت أن يساعد الناس في جميع أنحاء العالم على تحقيق حياة أفضل من خلال فرص عمل أفضل.

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