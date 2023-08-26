إصابة 6 مواطنين في حادث سير بالفيوم

وقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة- الفيوم الصحراوي قبل البوابات الهيكلية باتجاه الفيوم، أسفر عن اصابة 6 مواطنين وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

البداية كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي قبل البوابات الهيكلية وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين وجود 6 مصابين وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وأن السرعة الزائدة تسببت في الحادث وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حوادث الطرق

تعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يوميّ، وهي تتسبّب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوداث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث، وفي هذا المقال سنتعرّف على أسباب حوادث الطرق وكيفية تجنبها

وضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال سفر المواطنين، على

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.