السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم أعلى كوبرى إدفو بأسوان

اسعاف
اسعاف

لقي شاب مصرعه وأُصيب آخر إثر تصادم دراجة بخارية وسيارة أعلى كوبرى مدينة إدفو شمال محافظة أسوان، وعلى الفور، توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة أعلى كوبرى مدينة إدفو التابع لدائرة المركز، مما أسفر عن مصرع شاب وإصابة آخر.

الدفع بسيارات الإسعاف

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصاب إلى مستشفى حورس لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، بينما تم نقل الجثة إلى مشرحة إدفو العمومية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلي للوفاة واستخراج تصريح الدفن.

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انتقال الأمن لمعاينة الحادث

وتوجهت القيادات الأمنية بمركز شرطة إدفو شمال إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثاره لتيسير الحركة المرورية أمام المارّة بالطريق والحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

وتبيّن بالمعاينة والتحريات الأولية، أن الشاب الذي لقى مصرعه إثر الحادث، يُدعى "كيرلس رأفت شمعون"، عمره 24 سنة، من قرية معروف بمركز إدفو، وتم ايداع جثته فى المشرحة، فيما اصيب روماني الضبع، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها. 

وفى سياق آخر كان قد نجح رجال مباحث مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، فى فك لغز مقتل ربة منزل بظروف غامضة، حيث أنه بعد عمل التحريات اللازمة توصلوا للمتهم وراء الواقعة والقوا القبض عليه وتبين أن القاتل هو ابن شقيق زوجها وهى تكون "زوجة عمه". 

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