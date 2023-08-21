الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يتابع جهود إزالة 31 محلًا تجاريًا بمحيط مول حورس بإدفو

أعمال الإزالة
أعمال الإزالة

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود التي قامت بها الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان لإزالة 31 محلا تجاريا بمحيط مول حورس بشارع التحرير بمساحة ألفين م2 بمعرفة الوحدة المحلية، وبمشاركة السيارات والمعدات الثقيلة وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

وقد أوضح إبراهيم سليمان أنه بناء على تعليمات محافظ أسوان تم عقد جلسات مع أصحاب المحال، وتم تسليمهم المحال البديلة، لافتا إلى أن ذلك يأتي استكمالا لما شهدته وتشهده مدينة ومركز إدفو من تنفيذ مشروعات كبرى في قطاعات إحلال البنية التحتية والتطوير والتجميل من خلال وضع اللمسات الجمالية في كل مكان بما يساهم في تحقيق السيولة المرورية، وإضفاء الشكل الحضاري أمام حركة الأفواج السياحية الوافدة.

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أسوان البنية التحتية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات المعدات الثقيلة تطوير عواصم المحافظات والمدن تنفيذ مشروعات كبري

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