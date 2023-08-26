"العميل صفر" يواصل تصدره شباك التذاكر بأعلى إيراد يومى

احتفظ فيلم "العميل صفر" للنجم أكرم حسني بالمركز الأول في الإيراد اليومي لشباك التذاكر بدور العرض السينمائية.

وتصدر العميل صفر قائمة إيرادات أفلام السينما بدور العرض.

وحقق فيلم العميل صفر للنجم أكرم حسني، أمس الجمعة، إيرادات قدرت بمليون و795 ألف جنيه، وهي إيرادات جيدة جدًا بالنسبة لباقي الأفلام المعروضة.

واحتفل النجم أكرم حسني أمس مع جمهور الإمارات بعرض فيلم "العميل صفر" في دور العرض السينمائية هناك، في حضور أبطال الفيلم وعدد كبير من نجوم الخليج.

قصة فيلم العميل صفر

تدور قصة فيلم "العميل صفر" حول الشاب "صفر" الذي تمت تسميته بهذا الاسم بشكل خاطئ، ما ولّد لديه إيمانًا بأنه سيصبح عميلًا سريًا هامًا، وبعدما التحق بوظيفة حارس أمن في إحدى شركات الأمن تسبب في كوارث كبيرة في عمله، لكن هذا لم يجعله يفقد الإيمان بنفسه، وقرر العمل لحسابه الخاص وكوّن فريقه الشخصي من أجل المهمة الجديدة التي تتمثل في تأمين دوقة وابنتها في زيارتهما مصر، لينتج عن الأمر العديد من المواقف الطريفة.

أبطال فيلم العميل صفر

يشارك في بطولة فيلم العميل صفر بجوار النجم أكرم حسني عدد كبير من النجوم، منهم بيومي فؤاد وأسماء أبواليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا، وأيمن طعمة، وإسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي والفيلم من إخراج كريم العدل.

في سياق متصل، أطلق النجم أكرم حسني أمس أغنية "هنهد الدنيا رقص".

ويأتي انطلاق أغنية "هنهد الدنيا رقص" بالتزامن مع عرض الفيلم في دور العرض بالوطن العربي، وكان أكرم حسني قد أطلق أغنية "على مين يا أسطى" كأغنية دعائية للفيلم قبل طرحه في السينمات.

أغنية "هنهد الدنيا رقص" من كلمات أكرم حسني، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى.