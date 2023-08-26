رابط نتيجة التحويل بين المدارس الحكومية 2023.. وموعد إعلان النتائج

رابط نتيجة التحويل بين المدارس الحكومية 2023 من الكلمات التي تحظى على نسب مشاهدة عالية حاليا عبر المنصات الإلكترونية، وذلك بسبب رغبة مئات الألاف من أولياء الأمور في معرفة نتائج طلبات التحويل بين المدارس الحكومية والتجريبية للعام الدراسي 2023-2024.

رابط نتيجة التحويل بين المدارس الحكومية 2023

يستطيع مئات الآلاف من أولياء الأمور معرفة نتائج طلبات التي قدموها للتحويل بين المدارس في المحافظة أو بين المحافظات أو بين المدارس التجريبية في كافة محافظات الجمهورية من خلال موقع مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات حيث يمكن معرفة النتائج من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة من خلال هذا الرابط (من هنا).

يمكن معرفة النتائج من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة من خلال هذا الرابط (من هنا) كما يمكن معرفة النتائج من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك بإدخال كافة بيانات الطالب ورقمه القومي وبيانات ولي الأمر.

موعد إعلان نتائج طلبات التحويل بين المدارس 2023

تعلن مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات نتائج طلبات التحويل بين المدارس 2023 على مرحلتين الأولى خلال شهر أغسطس الجاري والثانية خلال شهر سبتمبر 2023 حيث يجب على أولياء الأمور متابعة نتائج الطلبات من خلال المواقع الرسمية بالمديريات لمعرفة إجراءات نتائج التحويل بين المدارس خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024.

ويمكن إتباع الخطوات التالية للاستعلام عن نتائج التحويل وفقا لما يلي:-

الدخول عبر مواقع مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة.

اختيار أيقونة التحويل بين المدارس.

إدخال الرقم القومي للطالب الراغب في التحويل.

الضغط على كلمة بحث.

ظهور نتيجة التحويل بين المدارس.

الأوراق اللازمة للتحويل بين المدارس 2024

يمكن استخدام رابط نتيجة التحويل بين المدارس الحكومية 2023 لتحميل الأوراق المطلوبة للعام الدراسي المقبل 2023-2024:-

استمارة طلب التحويل من المدارس.

شهادة ميلاد للطالب.

عدد 4 صور شخصية للتلميذ 4*6.

اجتياز المقابلة الشخصية للطالب وأولياء الأمور.

موافقة المدرسة المحول إليها.

بيان نجاح مختوم من الإدارة التعليمية لآخر صف دراسي ألتحق به الطالب.

سداد المصروفات الدراسية خلال 10 أيام من إعلان نتيجة التحويل.

عدد 4 استمارات تحويل من المدرسة المراد التحويل منها.

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